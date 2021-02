UAQ y SUPAUAQ convienen aumento salarial del 4 por ciento este año

En las instalaciones de la Secretaría del Trabajo del estado, se llevó a cabo la firma de convenio entre la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ (SUPAUAQ) en el cual los miembros de esta organización aceptaron el 4% directo al salario y 1.5% para transporte más otros ajustes a diversas cláusulas. Con dicho acto concluyó el proceso de revisión salarial y contractual 2021.

Durante la reunión entre representantes de la Máxima Casa de Estudios de la entidad y del SUPAUAQ, la Dra. Teresa García Gasca, rectora de esta Institución, coincidió en que estos son acuerdos que se toman por el bien común, de esta Universidad y de los trabajadores académicos. Afirmó que a pesar de las difíciles circunstancias por las que atraviesan, la labor del SUPAUAQ para resolver cada una de las situaciones que se han presentado ha sido trascendental.

“Se logra un acuerdo consensuado de la Asamblea, de todas y todos los docentes de nuestra Universidad y no me resta más que agradecer infinitamente la comprensión que nuestras docentes y nuestros docentes tienen con respecto de la situación actual que tenemos no solamente en la Universidad sino de forma general en el país y particularmente en el tema presupuestal para las universidades”, manifestó la Rectora.

Aunado a esto, la Dra. García Gasca hizo énfasis en la importante tarea que ha venido realizando el Sindicato durante la pandemia, pues no han quedado sólo como observadores de los retos, sino que han realizado importantes acciones para que las y los maestros universitarios sigan adelante.

Por su parte, el Mtro. Ricardo Chaparro Sánchez, secretario General del SUPAUAQ manifestó que, al iniciar este proceso de revisión, la idea es pensar en lo colectivo, lo cual es también pensar en la Universidad, por lo que buscar mejorar las condiciones laborales de los profesores es un compromiso.

“Esta revisión, sin duda, una revisión fuera de toda normalidad, nos llevó a experimentar una búsqueda de acuerdos muy sana donde se privilegió siempre el diálogo y se buscó siempre tener un consenso de acuerdos para poderle dar la oportunidad a nuestros compañeros que representamos”, indicó el Mtro. Chaparro Sánchez.

Finalmente, el secretario del Trabajo, Lic. Mario Fernando Ramírez Retolaza, quien estuvo con el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Lic. Juan Francisco Mena Vega, indicó que esto se trata de un ejercicio democrático en el cual se dio muestra de que el SUPAUAQ no es un sindicato pasivo en esta pandemia, así como de que las autoridades universitarias siguen trabajando en beneficio del Alma Máter queretana.