UN PRESIDENTITO VACIO, TAMBIEN PROVOCA VACIO DE GOBIERNO!!!

De Política y Mujeres

Por; Alex Goodman

Muy buenos días para todos aquellos que no perdemos la capacidad de asombro y que el asomarnos a la ventana y ver el nuevo día nos impulsa a ser mejores de lo que fuimos ayer.

Inicio citando a Beatriz Pages en su editorial de hoy: “Los ciudadanos no podemos solos. El país necesita hoy de los partidos de oposición, cuando menos del PAN, PRI y PRD, para impedir la debacle. En el 2021 solo habrá dos opciones: Democracia, o más autoritarismo. Alianza, o se acabará todo.” No había leído a nadie con tal claridad, en pocas líneas, la triste realidad de nuestro país. Por ello la cito.

Y tenía que ser una mujer quien le ponga el punto a las ies, sobre este transcendental tema. Otros le llamaran el “Voto Útil”. Y pues, a mí no me importa como le llamen, pero ES NECESARIO.

Sera la única forma legal de sacar al presidentito y terminar con este vacío de poder que nos mantiene en la ingobernabilidad, que ha solapado y promovido, además de protegido, a la corrupción, a los narcotraficantes, y a líderes corruptos convirtiéndolos en funcionarios y representantes populares al amparo del Cartel de Morena. Y es que, en verdad, no témenos alternativa. Tendremos que votar por el MENOS PEOR, y que NO SEA de Morena. ¡PUNTO!

Así de sencillo. O estaremos hundidos con un país muy maltrecho en 2024. Las instituciones, a este paso, no permanecerán. Todo está siendo destruido. Lo único que valió la pena de lo que dijo el presidentito en la mañanera de hoy, es que el martes no habrá mañanera. Así de vacío está el poder. Así de vacía su mente, su equipo de trabajo, su estrategia, su credibilidad, y su inoperancia.

Tenemos simplemente al presidentito MAS INEPTO de todos los tiempos. Y, a quien lo desee refutar, hágalo con argumentos, con datos, con números, y hechos. No con insultos que solo sirvan para medir su ignorancia.

¿Es Ético imprimir 8 millones de “manuales Éticos” que no van a servir más de papel sanitario o composta cuando hay millones de mexicanos sin empleo? ¿Acaso no existen mayores y más apremiantes necesidades en nuestro país? ¿Tabasco se va a secar en media hora como prometieron en Dos bocas?

Escuchar hablar de ética a López, es como escuchar a Maduro hablar de democracia. Me parece curioso que identifiquen una guía cristiana, modificada, como documento guía de moralidad, porque alguno de sus puntos coincide con un principio cristiano.

Eso no hace más que confundir a los ya de por si confundidos ciudadanos que viven en la ignorancia. Y más aún, que de eso se desprenda que no se trata de la imposición de una moral religiosa para manejar al pueblo, disfrazando las cosas. Pero bueno, el documento está ahí para discutirse, es el propósito…. Una vez más, los morenacos serán incongruentes, por un lado, persignándose fervientemente rezando el Santo Rosario, diciéndose orgullosamente guadalupanos, y por otro, estarán apoyando a un partido que abiertamente ataca nuestros principios religiosos… Que promueve el aborto, las bodas entre homosexuales, etc. Pero, tristemente, eso no lo ven…

En el Punto 17 de la tal Cartilla Moral… Dice: “Es lícito poseer y acrecentar bienes materiales por medio de actividades industriales, profesionales o de servicios siempre y cuando se haga con respeto a las leyes y con la conciencia de que la riqueza debe ser distribuida…Si: Dice: «debe ser distribuida” . ¿Por qué distribuirla? ¿Acaso eso no es Comunismo? ¿Quién en su sano juicio debe ser obligado a distribuir el fruto de su trabajo? ¿Estarías de acuerdo tú, trabajador asalariado?

De entre las muchas necedades y pifias de este Gobierno federal, Un Tribunal Federal da marcha atrás a la inhabilitación de Pisa como proveedor de medicamentos en México. Si el presidente pone de lado su pleito personal con esta farmacéutica y acepta esta resolución, será una gran noticia para el abasto de medicinas en el país. Y otro revés para el presidentito que insiste en pelear contra molinos de viento. ¿De qué tamaño debe ser la autocomplacencia para terquearle a una estrategia que ha fallado reiteradamente?

El ignorante presidentito vive aislado en su tristemente vacía mente demente, y el mundo exterior es sólo una molestia ocasional que desaparece cerrando los ojos a la realidad. Hemos rebasado los cien mil Muertos, y, estúpidamente insiste con su socarrona risita de retrasado mental, que no ve por qué razón debiera cambiarse la estrategia. ¿Cuál estrategia? ¿No existe? ¡Somos simplemente el país con la TASA DE MORTALIDAD MAS ALTA DEL MUNDO, porque NO HACEMOS SUFICIENTES PRUEBAS que nos permitan diagnosticar más tempranamente los contagios! ¡Punto!

Tenemos más muertos en casa, que, en hospitales, por esta causa. Para que queremos camas con respirador vacías, si los pacientes no alcanzan a llegar, ¿o llegan ya en estado crítico?

El Congreso de Nayarit aprobó el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, y se aplicaran sanciones 36 horas de arresto a quien no lo porte o multas de hasta mil 700 pesos. Bien por ellos. Y, Querétaro, ¿cuándo? ¿Y todo el país? La historia nos marcará como la generación de logró cambiar a México o como aquella que se dejó llevar por la indiferencia. ¿Cómo queremos pasar? ¡Los leo! Y mil gracias a mis cinco lectores.

