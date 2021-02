Una mañanera en domingo

Rumbo al XXII: ¿Cuándo me toca la vacuna?

Mario Quiroz Gatica

Las 539 mañaneras realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el viernes 22 DE ENERO cubiertas en YouTube por el Noticiario en Redes, “que dice lo que los otros callan”, fueron transmitidas de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Sólo su contagio de COVID-19 que él mismo dio a conocer al pueblo de México en su comunicado del domingo 24 de enero de 2021 a las 18:30 horas lo obligó a retirarse de ese ejercicio circular de información a la población. Por dos semanas fue sustituido por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la última semana de enero y la primera de febrero. Recuperado, regresó el lunes 8 de febrero y con más brío tiró sus lanzadas

-¿Qué reflexiones tuvo durante el tiempo de aislamiento, presidente? Le preguntaron.

-Continuar con más empeño el proceso de transformación de México y acabar con la peste de la corrupción. Contestó.

Quienes hemos pasado por esta terrible enfermedad entendemos su respuesta perfectamente. Ese tiempo de confinamiento en casa nos llevó a priorizar los pendientes en la vida. Llegan a la mente y ruegas por más tiempo para cumplirlos. Son estrictamente personales, eres tú y tu conciencia. Por ello el presidente llegó con más brío, con más fuerza y con más valor.

Cuando lo tenían arrinconado por la suspensión del programa nacional de vacunación, iniciado con la vacuna Pfizer, en Navidad del 2020, llegó una bocanada de oxígeno desde la India con 870 mil dosis de AstraZeneca la madrugada del 14 de febrero. Sabía del embarque días antes, incluso le informaron que sólo mandarían 500 mil dosis y gestionó para que se cumplieran las dosis pactadas. Es así que el viernes 12 por la mañana comunicó sorpresivamente que el domingo siguiente habría mañanera. El cargamento llegó a las tres de la mañana de ese día. En la dominguera con gran visión política informó del arribo, la recepción, la supervisión y la entrega a las Fuerzas Armadas para su distribución en el país. El General Secretario en su intervención especificó las 8 rutas aéreas principales, más las rutas secundarias y las 7 rutas terrestres. Ese mismo día fueron operadas con exactitud y meticulosidad que alcanzaron una eficiencia del 95%. Sólo en tres estados no se cumplieron los objetivos por el mal tiempo que impidió la entrega a los centros de vacunación: Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Orden y disciplina son sus características. Mi respeto a las Fuerzas Armadas.

Algunos gobernadores han señalado que el programa de vacunación tiene tintes electorales y anunciaron la compra de vacunas en forma directa con las farmacéuticas. Grande fue su sorpresa cuando les contestaron que habría disponibilidad de vacunas hasta diciembre de este año. esto es, después del proceso electoral del 6 de junio. Han mal utilizado un problema de salud pública contaminándolo con aspectos electorales. Las gestiones federales iniciaron hace 7 meses y las estatales lo hicieron hace 3 semanas. De estos gobernadores habrá alguno que ni supo del embarque ni le interesó, tampoco de su distribución en un solo día y mucho menos del inicio de la vacunación al día siguiente con los adultos mayores de 60 años en las comunidades más alejadas de sus municipios más alejados. Hoy es miércoles 17 de febrero, ayer llegaron las 491.4 mil dosis de Pfizer con las que se reinicia lo planeado de terminar de vacunar a todo el personal médico público y privado para proteger a quienes nos protegen. Todos los martes enviarán una cantidad similar que llevará al cumplimiento de lo pactado, firmado y pagado. El compromiso del presidente es que a más tardar el 15 de abril se habrán vacunado 15.7 millones de adultos mayores de 60 años. La prioridad obedece a que vacunados estos la mortandad por la enfermedad puede disminuir hasta 80%. Se justifica la prioridad con los siguientes datos: desde el primer fallecido en marzo del 2020 hasta fines de diciembre murieron 125 mil mexicanos. En el mes y medio que llevamos de este año llevamos 50 mil fallecidos, a un promedio de mil cien muertos diarios. Los crematorios no se dan abasto, por norma de seguridad sólo pueden cremar 3 cuerpos diarios, si superan esta cantidad pueden dañar el horno y les cuesta un dineral repararlo.

El siguiente paso es vacunar a los maestros de aquellos estados que estén en color verde, (Campeche y Chiapas), para retomar el curso educativo en forma presencial. Urge sacar a los niños de su confinamiento. Es un aliciente para la población de otros estados el alcanzar este color.

El tercer paso es atender a los adultos mayores de 60 años radicados en zonas urbanas.

¿Cuándo me tocará la vacuna? Ya estoy registrado desde el día 5 de febrero y espero ser llamado. Confío en el presidente y sé que me vacunarán máximo el 15 de abril. Después, debo esperar 15 días para que me haga efecto y aún así ya vacunado debo mantener la prudencia y los cuidados necesarios en mis salidas de casa.

¿Cuándo te tocará a ti, querido lector? Si no estás en los grupos anteriores no se sabe todavía. Va a depender de tu edad y de tu actividad. Los dentistas esperan ser los que siguen, los choferes también, los médicos que tienen consultorio propio, también, los reclusos. Los padres de familia piden que sus hijos sean los siguientes, así mismo, los comerciantes, los policías, los candidatos, los dirigentes partidistas, los servidores públicos, los diputados, senadores y gobernadores lo justifican y lo reclaman. La respuesta federal ha resaltado que la vacuna será para todos y gratuita. Para ello México ha contratado la compra de 234 millones 330 mil vacunas.

Hagamos cuentas: en los dos días pasados se aplicaron 105 mil dosis en 657 módulos, lo que nos da 80 vacunas diarias por módulo en números cerrados para mayor comprensión. Si hay disponibles -como se ha dicho- 10 mil brigadas de vacunación y cada brigada pudiera disponer y aplicar 80 vacunas diarias, estaríamos hablando de 800 mil vacunados diarios. Tardaríamos 160 días hábiles para completar los 126 millones que somos toda la población. 7 meses de vacunación constante. Si vemos el calendario la vacunación se extenderá más allá de los tiempos electorales. ¿Cómo serán las campañas políticas en tiempos de Covid? ¿Cómo será la Jornada Electoral del 6 de junio? ¿Qué dicen los estrategas electorales? No he visto nada publicado al respecto.

Yo me preocuparía por estar vivo y la vacuna es una esperanza de vida, pero hay otros que se preocupan más por llegar al poder…vivos o muertos.

¿Cuándo te tocará la vacuna, carísimo lector?