“Y PARA USTEDES … ¡GRACIAS!”

RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

“LA VIDA ES TAN CORTA Y EL OFICIO DE VIVIR TAN DIFÍCIL, QUE CUANDO UNO EMPIEZA A APRENDERLO, YA HAY QUE MORIRSE.” (JOAQUÍN SABINA)

En la vida, siempre nos enseñan que el amor es el motor de la vida; que el sentimiento pasa a ser la esencia de nuestra existencia. Ya sea un amor razonado, emocional o mixto es la respuesta a todo.

Desde que nacemos hasta que morimos siempre pretendemos tener con nosotros ese gran afecto que nos motive y obviamente, nutrirlo con conocimientos, metas y experiencias durante nuestro desarrollo.

De tal manera que, con ello, pudiéramos concluir que el amor es el principio y fin de nuestra razón de ser.

“DEJA DE PENSAR EN LA VIDA Y RESUÉLVETE A VIVIRLA.” (PAULO COELHO)

A veces estamos tan distraídos en la vida que no sabemos que queremos y a menudo, tampoco sabemos lo que no; el tiempo sólo se nos va en existir.

Y esa sola circunstancia, nos aleja de lo que muchos han denominado el “camino de la virtud”; es decir, la capacidad de una persona por generar un efecto positivo, a través de sus ideales y acciones de bien, verdad, justicia y belleza.

Si el amor es la esencia de la Vida y la virtud una forma de acercarse a ella; ¿por qué olvidamos lo básico y nos dejamos ir por lo cómodo?

Una actitud con ética y disciplina es la mejor manera de concentrarnos en nuestras metas.

“UNA VIDA APROVECHADA COMETIENDO ERRORES NO ES SÓLO MÁS HONORABLE, SINO QUE INCLUSO MÁS ÚTIL QUE VIVIRLA HACIENDO NADA.” (GEORGE BERNARD SHAW)

En nuestro día a día es una constante que cometamos errores, tantos que ni siquiera tenemos memoria para recordarlos cada noche; lo que si resulta importante es descubrir la razón de nuestra falla y procurar no hacerlo de la misma manera. De hecho, podemos volver a errar el camino, pero habrá la conciencia de buscar la forma de cómo llegar al correcto. Es decir, intentar hasta lograr.

Voltea al mundo y observa a las personas, aplaude a quien lo intenta, muestra solidaridad con quien falla y reconoce al que lo logra. No obstante, aléjate de aquellos que se conforman con la acción ajena, el consuelo de no haber fallado por no haber actuado y la descalificación a quien lo ha logrado.

Errar es una consecuencia de intentarlo; lo importante es mostrar la inteligencia para evitar repetirlo y así lograr el mejor resultado.

“NI YO ESTOY EN EL MUNDO PARA CUMPLIR TUS EXPECTATIVAS NI TÚ ESTÁS EN EL MUNDO PARA CUMPLIR LAS MÍAS.” (BRUCE LEE)

Cada persona tiene intereses distintos, caminos diferentes, aunque puede ser que algunos tengan las mismas o similares metas.

Tú decides por ti de entre todas las posibilidades que se te presentan para lograr realizar tus sueños. No permitas que otros destruyan tus anhelos, dispongan de tu vida o pretendan que tú vivas su vida.

Es tan simple de decir, pero lo convertimos tan complejo a veces con nuestro actuar: ¡Tú vives tu vida!

“NO VAS A ENCONTRAR UNA VIDA QUE VALGA LA PENA VIVIR, TIENES QUE CONSTRUIRLA TÚ MISMO.” (WINSTON CHURCHILL)

Historias de éxito hay miles, vidas ejemplares cientos, personas que han inspirado a otros … ¡muchísimas! Sin embargo, la más importante es la que tú estás diseñando y llevando a cabo ahora, hazla única, sé pleno y siéntete satisfecho de ella.

No eres todos, no eres la mayoría ni la minoría … ¡Simplemente eres tú!

Aprender a respetar la vida de los otros para que ellos hagan lo mismo contigo debe ser tu forma de actuar. Y sin duda, será la manera más sencilla en que los demás, desde tu familia hasta tu entorno, comiencen a reconocer tu valía.

Es tan fácil tratar a otros como queremos que nos traten de que el sólo hecho de modificar está acción, nos hace la vida compleja y nos genera distractores.

“EL MISTERIO ES EL ELEMENTO ESENCIAL DE CUALQUIER OBRA DE ARTE.” (LUIS BUÑUEL)

Y por más que tengas planes, estrategias, expectativas, seguridad … ¡La Vida siempre te tendrá sorpresas que te harán cambiar … acostúmbrate!

Con cada campanada que te da la vida, el asombro que te causa te lleva a replantear tus objetivos, pasos y a veces, cuestionar tus acciones y de la manera que los confrontes, atendiendo a tus sentimientos, razones y valores, será la forma en que encontrarás la estabilidad y madurez requerida para continuar.

Es decir, si hay algo seguro de esperar en tu camino es lo inesperado. Disfruta el viaje y regálate una sonrisa que fortalezca tu esfuerzo.

“EL ÚNICO REALISTA DE VERDAD ES EL VISIONARIO.” (FEDERICO FELLINI)

Pretender que llegarás a tus metas con sólo la razón es privarte de la emoción de sentir; por el contrario, basarte en tus emociones es condenarte a sucumbir a ellas. Con el balance de las ideas y sensaciones podemos concebir metas que nos lleven a estados de plenitud y satisfacción; de tal manera que podamos crear nuestros objetivos, creer en nuestras capacidades y esfuerzos hasta lograrlos y crecer conforme vayamos avanzando.

No bases tu vida sólo en los sueños sin esfuerzos porque puedes provocar que las frustraciones los conviertan en pesadillas.

Esta vida es de equilibrio entre tu razón y corazón aderezados con el romance que implica soñar y realizar.

“UN COBARDE ES INCAPAZ DE MOSTRAR AMOR; HACERLO ESTÁ RESERVADO PARA LOS VALIENTES.” (GANDHI)

Y si bien, ya habíamos resaltado la trascendencia del amor y sentirlo debiera ser una constante en nuestra vida, resulta que son pocos los que se atreven a ello. No porque no quieran sentirlo, sino porque parten de ideas erróneas que sólo los llevan a lastimarse a sí mismos y a otros, tales como apegos, pasiones, manipulaciones.

La mayoría considera que el amor es sentirlo por otros cuando debieran entender que amar implica en principio sentir por sí mismos.

La regla básica en esta vida es amarse a sí mismo para compartirlo con los demás.

“NO CAMINES DELANTE DE MÍ, PUEDE QUE NO TE SIGA. NO CAMINES DETRÁS DE MÍ, PUEDE QUE NO TE GUÍE. CAMINA JUNTO A MÍ Y SÉ MI AMIGO.” (ALBERT CAMUS)

No podemos entender el éxito de una persona sin el apoyo de quienes han aportado para enriquecer su vida; ya sea en su carácter privado o profesional.

Quizás el logro de uno nunca refleje la colaboración de otros, pero quien llega a la meta sabe bien quienes fueron los que le aportaron con palabras, acciones o sentimientos. Justo es corresponder con atenciones sus contribuciones.

Es un don que se valora el ser agradecido y sólo las personas de valor son quienes así lo demuestran en su vida.

“LA ÚNICA COSA DE LA QUE NUNCA NOS CANSAMOS ES DE RECIBIR AMOR.” (HENRY MILLER)

Si el amor es el motor de nuestra vida y nosotros al amarnos y compartirnos lo damos; es perfectamente válido que también lo recibamos.

Compartir amor es una forma de vida que nos muestra como somos, junto con nuestras acciones y sentimientos. Construyamos el camino que deseamos y hagámoslo de tal manera que la gente nos muestre con sus acciones y trato la bella frase que acuñó Mario Benedetti: “ES TAN LINDO SABER QUE USTED EXISTE.”

Si aún no eres la persona de amor que pretendes o tienes dudas de la manera en que actúas, transfórmate y sé la mejor versión de ti.

Sueña, piensa y siente para que tu plenitud te lleve a que los demás agradezcan tu existencia.

Y sabes … ¡GRACIAS POR SER TÚ Y LEERME!

POSDATA: Hermosas frases de quienes han expresado amor en su vida.