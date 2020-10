“Y TÚ … ¿HAS PENSADO SER SONRISA’”

RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

Por Alejandro Ruíz Robles

«CUANDO AMAS A ALGUIEN, PERMANECE DENTRO DE TU CORAZÓN PARA SIEMPRE». (HERMANO OSO / BEAR BROTHER)

En ocasiones, nos mostramos tristes, preocupados o cabizbajos por la pérdida de un ser querido, una oportunidad o bien, porque las circunstancias nos han robado la alegría.

Desafortunadamente, hay cosas que no podemos cambiar, quizá la más conocida es la vida de alguien que se haya ido; en esos casos, sólo basta encontrar la madurez para saber que una persona se va cuando su esencia deja de estar en nuestra razón y en nuestro corazón.

En cuanto a las demás cosas, quizás no podamos hacerlas, pero no por ello debemos perder nuestro optimismo por construir la vida que deseamos. La respuesta quizás no la tengamos, pero en nosotros está actuar como lo requerimos.

«SI AL HABLAR NO HAS DE AGRADAR, TE SERÁ MEJOR CALLAR”. (BAMBI)

Es usual que en esos momentos de la vida nos agobiemos tanto que, sin pretenderlo, lastimemos a las personas que nos acompañan en las diversas etapas de nuestro camino.

La frustración, la inconformidad, la rutina, la angustia y demás acciones negativas pueden transformarnos en personas que no queremos ser y desafortunadamente, la suma de ellas y sus consecuencias pueden hacerlo reflejar de una mala manera en contra de terceros y de nosotros mismos.

Lo mejor para esos momentos es … ¡Si no tienes nada bueno que decir, es mejor callar!

Contrario a lo que muchos pensamos, las palabras pueden herir más que las acciones y el no decir nada tampoco significa otorgar.

«YO NO QUIERO SOBREVIVIR, QUIERO VIVIR». (WALL-E)

De tal manera que dejamos de ser las personas que somos y nos convertimos en lo que no queremos y en ocasiones, no deseamos para nadie.

En consecuencia, día a día luchamos por sobrevivir olvidando que nosotros hemos venido a este mundo a vivir y eso significa disfrutar y realizar nuestros sueños.

Nada nos hace menos personas que desconocer que lo somos. Abandonar lo que somos por el solo hecho de existir nos hace destructivos para nosotros y para las personas que nos importan.

Si postergamos nuestra esencia como personas de valores y principios, estaremos condenados a romper con cualquier forma de trascendencia positiva en los demás.

«SI TE CENTRAS EN LO QUE DEJAS ATRÁS, NO PODRÁS VER LO QUE TIENES DELANTE». (RATATOUIELLE)

No hay peores grilletes que los que nosotros nos autoimponemos por vivir en el pasado. El peso de las cadenas de tal situación nos condenará al fondo de nuestro presente y nos llevará a luchar por bocanadas para sobrevivir.

La decisión de cambiar está en nosotros y en nuestra capacidad para aprender del pasado y construir el presente para consolidar un futuro.

En estos momentos, debemos de recordar que la vida nos presenta opciones y por más duro que sea lo que vivimos; resulta conveniente tomar unos minutos para analizar, respirar y continuar nuestro camino conforme a nuestra esencia, valores y experiencias.

«LA FLOR QUE FLORECE EN LA ADVERSIDAD ES LA MÁS RARA Y HERMOSA DE TODAS». (MULAN)

A medida que aprendemos a entender nuestro entorno y elegimos nuestro camino con convicción, nos llenamos de experiencias enriquecedoras para razonar nuestras opciones.

Con el tiempo nos damos cuenta de que, si no fuera por los momentos difíciles de nuestra vida, no hubiéramos forjado a la persona que hoy somos y de la cual estamos satisfecha pero aún deseamos su crecimiento.

Vivir con convicción a nuestras elecciones nos hace madurar de la forma que requerimos para enfrentar los retos que nos pone la vida.

UN HÉROE VERDADERO NO LO ES POR EL TAMAÑO DE SUS MÚSCULOS, SINO POR EL DE SU CORAZÓN». (HÉRCULES)

Una vez que tenemos la inteligencia para resolver problemas, debemos estar conscientes que la sensibilidad es algo que debe participar en nuestra vida.

El equilibrio entre la razón y el corazón nos lleva a ser las personas congruentes con los valores que nos fueron inculcados y el adecuado análisis de la suma de nuestras experiencias.

Y este equilibrio nos permite mostrar lo más agradable de nosotros: La Sonrisa. Esto no es otra acción que la muestra de la satisfacción de la persona que somos.

«YO NO ESTOY LOCO, MI REALIDAD ES DIFERENTE A LA TUYA». (ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS / ALICE IN WONDERLAND)

Y con la sonrisa nos llega una llave para abrir el mundo … ¡la energía positiva!

¿Cuántas veces estamos con personas con logros o talentos por todos conocidos que nos decepcionan al compartir con nosotros?, ¿No es verdad que preferimos estar con una persona alegre sin mayores pretensiones y llenarnos de su energía?, ¿cuántas veces no nos cambia la vida recibir una sonrisa franca de un tercero, ya sea conocido o desconocido?

Y si esa es la diferencia … ¿por qué no ser sonrisa y compartirla con el mundo?, ¿Por qué no asumir el reto de brindar a quienes nos rodean nuestra energía positiva?

«ERES MÁS VALIENTE DE LO QUE CREES, MÁS FUERTE DE LO QUE PARECES Y MÁS INTELIGENTE DE LO QUE PIENSAS». (WINNIE THE POOH)

Todos tenemos las cualidades para transmitir alegría … ¿por qué no intentarlo?

Curiosamente, esto no depende de fuerza física o destreza mental; únicamente consiste en qué así quieras serlo y mostrarlo.

Puede ser reiterativo pero una persona que está satisfecha con su vida es un tesoro para disfrutar.

Tú puedes ser sol o sombra … ¿qué prefieres?

«HAY PERSONAS POR LAS QUE VALE LA PENA DERRETIRSE». (FROZEN)

Si eliges ser sonrisa, hazlo con quien te rodea, pero también busca a quienes sean afines a ti y comparte tu esencia con ellas.

Ser positivo te llevará a encontrar personas que jamás soñaste y te dará elementos para fortalecer tu sonrisa.

La gran ventaja de crear una comunidad positiva es que cuando tengas necesidad de luz, ellos podrán compartirte destellos. Piensa que esto sería imposible si te mantienes en un medio de negatividad. ¿Cómo pretender que alguien que es negativo te pueda aportar la alegría que no tiene?

«ELIMINA DE TU VIDA A QUIEN ELIMINA TU SONRIISA”. (FROZEN)

Hay gente negativa que está en nuestro medio y es necesaria para nosotros, ya sea por vínculos familiares, laborales o las circunstancias. En cambio, hay otras que no tienen por qué estarlo y desafortunadamente, no aportan nada en nosotros para ser mejores personas.

Si hay personas que no contribuyen a tu vida y no las necesitas … ¿qué ganas con tenerlos a tu lado?

Por otro lado, si debes convivir con otros, haz el doble de esfuerzo por compartir tu sonrisa. Siempre existirá la posibilidad de que ellos disfruten de tu destello y los lleves a reflexionar sobre si les conviene mostrar su esencia positiva.

«‘HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ». (TOY STORY)

No hay secretos en esta vida … ¡si eres una persona positiva atraerás a la gente positiva!

Si no lo eres, siempre tendrás la oportunidad de analizar las razones por las cuales no estás satisfecho contigo o no eres la persona plena que irradie alegría por vivir.

Tú tienes la opción de transformar tu seriedad por sonrisa … ¡inténtalo!

El único límite para tu sonrisa eres tú … así que … ¡llena tu mundo de Sonrisas y verás que es posible compartir la alegría que llevas en tu ser!

Después de todo vale la pena recordar el mensaje que un jabalí, un cachorro de león y una suricata nos mostraron en su aventura por la selva …«¡HAKUNA MATATA! VIVE Y SÉ FELIZ». (EL REY LEON)

¡BIENVENIDO AL MUNDO DE LOS QUE HACEMOS LA DIFERENCIA!

POSDATA: ¡Gracias Disney por mostrarnos mensajes que pueden hacer un mundo mejor!