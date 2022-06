10 señales de que tus niveles de azúcar en la sangre están demasiado altos

Es peligroso tener niveles altos de azúcar en la sangre durante demasiado tiempo

Tu nivel de azúcar en la sangre comienza a aumentar cuando tu cuerpo produce menos insulina o nada. Normalmente, tu cuerpo produce insulina de forma automática, por ejemplo, cuando has comido con muchos carbohidratos. La cantidad de carbohidratos aumenta los niveles de azúcar en la sangre, pero la insulina hace que esos niveles bajen de nuevo. Puedes imaginar que este proceso no funciona como debería cuando tu cuerpo no produce suficiente insulina. Los niveles de azúcar en la sangre que son demasiado altos son peligrosos, por eso te presentamos diez signos para ayudarte a reconocerlo.

¿A menudo tienes quejas como estas?

Consecuencias

El nivel alto de azúcar en la sangre no es potencialmente mortal al principio, pero no puedes esperar demasiado tiempo para hacer algo al respecto. Tus órganos y cerebro pueden dañarse cuando tu nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto durante demasiado tiempo. Aparte de eso, también tienes un mayor riesgo de infecciones y un nivel alto de azúcar en la sangre puede eventualmente causarte un coma. Es por eso que es aconsejable conocer los signos de un nivel alto de azúcar en la sangre para que puedas detectarlo a tiempo.

Lee sobre los signos del azúcar alta en la sangre en la página siguiente.

Las señales

Fatiga o apatía.

Irritabilidad.

Tener que orinar mucho.

Tener mucha sed.

Visión doble o borrosa.

Perder peso a pesar de que tu patrón de alimentación no ha cambiado.

Picor (especialmente alrededor del área genital).

Vómitos.

Dificultad respiratoria.

Tener infecciones con frecuencia o tener infecciones recurrentes rápidamente, como una infección urinaria.

Prestando atención extra

Cuando experimentes los síntomas mencionados anteriormente, es probable que tengas un nivel alto de azúcar en la sangre. Este nivel alto de azúcar en la sangre también se llama diabetes tipo 2. ¿Quieres notarlo incluso antes? Busca otros signos, como una barriga demasiado grande o si alguien en tu familia tiene diabetes de tipo 2. ¿Tienes dudas? Consulta a tu médico de cabecera. Asegúrate de detectarlo a tiempo para que puedas actuar rápidamente.