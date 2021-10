Muy continuamente nos quejamos que si mi hijo me rezonga, no hace la tarea, llego noche a casa, me ignora… y mil frases por las que podríamos pensar que nuestros hijos no son lo que uno quiere, todos queremos hijos educados, estudiosos, trabajadores.

Y tras estos comportamientos que no nos gusta siempre buscamos un apoyo platicar con alguien que nos oriente que hacer y en lo mejor de los casos buscamos un especialista que lo ayude a cambiar.

Pero haz llegado a pensar que a ellos nosotros los padres somos los que los hemos guiado para que sean lo que son, los educamos como si estuviéramos preparados para hacer, cosa que ni siendo muy joven ni muy viejo es cierto.

Es importante estar preparados para tener un hijo, no es solo tenerlos, hay que tener las condiciones de salud y económicos para darles lo que todo niño necesita, como por ejemplo una seguridad o un consuelo ante la vida, si como mama no estas preparada para ellos se desenvolverán como puedan, y un día tendrán hijos en condiciones deplorables.

Tenemos que comprender que es necesario que el pensamiento el alma y espíritu este en orden, para estar unido a ese niño, no los tratemos como a un animalito que solo comen duermen o procrean.

Nuestros hijos tienen que nacer del amor, y así crecer, por eso en su libro Omraam Mikhaël Aïvanhov nos enseña “UNA EDUCACIÓN QUE COMIENZA ANTES DEL NACIMIENTO” , por eso hoy en Qué Leer, Qué Oír, Qué Buscar? te invito a que lo leas, y así comprenderás lo que trato de decir.

