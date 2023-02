¡Polémico concierto! Ana Gabriel es abucheada por el público y anuncia su retiro

A casi 50 años de haber iniciado su carrera artística y con más de una decena de éxitos, entre los que destacan: «¿Quién como tú?», «Y aquí estoy», «¡Ay amor!», entre otros, la cantante Ana Gabriel anunció, este fin de semana, su retiro de los escenarios.

Todo sucedió durante un concierto que la intérprete ofreció en Los Ángeles, donde, interrumpió por unos segundos el espectáculo para compartir con el público la decisión que había tomado: «Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios», se le puede oír decir en un video que ya circula en redes sociales.

Asimismo, explicó los motivos por los que finalizará su camino en el mundo de la música y que tienen que ver con su familia: «Estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera», agregó en medio de las negativas de sus fans.

Aunque no dio más detalles al respecto y tampoco estableció una fecha exacta para despedirse, la mexicana enfatizó que si compartía sus planes con el público, era por una promesa que hizo hace muchos años: «Dije que cuando yo me retirara iba a decirles, no sé cuándo, puede ser el próximo año», agregó.

Pero esta noticia no fue lo único que dejó un sabor agridulce entre los asistentes y la propia Ana Gabriel, y es que a través de sus redes sociales la cantante se dijo muy desilusionada del público, ya que, al parecer, recibió varias faltas de respeto que la habría «desequilibrado como artista».

María Guadalupe Araujo Yong, nombre real de la cantante, aseguró que en todos los años que lleva en la música jamás le había pasado algo así y aunque se disculpó, también fue tajante al revelar que no tolerará ninguna falta de respeto.

Ana no habló del bochornoso momento, pero muchos de sus seguidores revelaron que la famosa hizo algunos comentarios sobre política, lo que enfureció a los fans, quienes de inmediato empezaron a abuchearla y reclamarle.

En sus declaraciones, la cantante aseguró no sentirse bien emocionalmente, pero se comprometió con su público a convertir su espectáculo en algo sorprendente: «Ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí, me comprometo a que el show de mañana será lleno de amor y música», finalizó.