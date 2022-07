3 diseños de uñas acrílicas que no necesitan retoque y que te ahorrarán mucho dinero

¿Cuánto tiempo y dinero has invertido en retocar tus uñas acrílicas? En este año he invertido más de $3,000 en solo darles un poco de color (sí, leíste bien solo en decorarlas con un poco de esmalte) y es que parece que una vez que empiezas en el mundo de la manicura ya no hay salida, sin embargo, recientemente descubrí algunas propuesta perfecta para retocarlas en un largo tiempo, además de ahorrar mucho dinero.

Si como yo, estás cansada de invertir mucho efectivo en que tus nails luzcan perfectas, estas propuestas son perfectas para ti, lo mejor es que alargarán tus dedos y estilizarán tus manos.

Diseño de uñas que rejuvenecen las manos y no demandarán retoque

Uñas acrílicas french

Apuestas por la clásica manicura francesa pero con puntas de esmaltes de colores neutros como café, beige, blanco, marrón, etc., así no notarás el crecimiento.

Nail art nude con flores

Si quieres un estilo femenino y relajado para las nails, nuestra recomendación es que dibujes delicadas flores blancas en las puntas. ¡Amamos lo lindas que se ven!

Manicure con brillo

Un poco de esmalte transparente puede hacer la diferencia en tus uñas, es una propuesta minimalista e ideal que se verá muy bien con todos tus outfits.

El Heraldo