5 infusiones que te ayudarán a mejorar el estado de tus vías respiratorias en época de lluvia

El verano llegó ya oficialmente con el solsticio, pero si ya había empezado a anunciarse con algunas lloviznas, conforme junio se fue afianzando, también lo hicieron las lluvias y ahora ya tenemos algunas tormentas que nos recuerdan que sí o sí estamos en la estación del año que tiene calor y agua al mismo tiempo. La verdad, una parte de nosotros agradece el bajón que tuvo la temperatura, luego de que alcanzáramos los 30 grados centígrados.

Pero como un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, sabemos que las lluvias podrán traer tranquilidad a nuestra piel, porque ya no suda, como cuando hacía calor, pero sabemos lo que ello implica que son: Mayores cuidados para nuestras vías respiratorias, especialmente ahora que al parecer ya se dibuja la quinta ola de Covid-19 de esta pandemia que parece no acabarse. Sea o no un resfriado, es importante cuidarnos para no presentar molestias.

Y es que, sonará a frase de señora, pero es cierto: Con los cambios bruscos de temperatura, una puede enfermarse con más facilidad. Por eso, además de enfocarnos en alimentos que nos mantengan saludables en estos tiempos de lluvia, tenemos que procurar beber abundantes líquidos que nos mantengan hidratados y listas para repeler cualquier infección viral que se le ocurra entrar por nuestra nariz o boca.

¿Qué infusiones puedo tomar en época de lluvias?

Por eso hoy hemos decidido compartir contigo una breve lista de infusiones, que sí o sí te ayudarán a mejorar el estado de tus vías respiratorias, gracias a los nutrientes y propiedades que contienen las diferentes hierbas, flores y especias que pueden ser la clave en el buen estado de tu sistema inmunológico, que claramente ayuda a combatir cualquier infección o enfermedad respiratoria, así que ¡manos a la obra!

1. Té de canela

La infusión de canela es una de las bebidas que más reinan en el mundo de los remedios y es que esta especia tiene fama de expectorante, debido a que posee propiedades antibacterianas, antiespasmódicas y antiinflamatorias. Es así como ayuda a controlar trastornos digestivos como gases, problemas espasmódicos y combate naturalmente la tos y el catarro. Además beberla en tiempo de frío, es un alivio que tu garganta agradecerá.

2. Té de jengibre con miel y limón

Tanto el jengibre como el limón son productos vegetales, que tienen grandes propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y expectorantes por lo que si bebes esta infusión, lo más seguro es que sientas que puedes cantar ópera, porque la garganta se despeja de manera fenomenal. Prepararlo tampoco es difícil. Basta con calentar agua, agregarle un trocito de jengibre, el jugo de limón y endulzarlo con miel. Todo natural funciona mejor.

3. Té de bugambilia

Esta infusión es muy usada sobre todo para combatir la tos. Esto se debe a las propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas que tiene la flor de bugambilia. Es tan efectivo que hasta Mariana Ochoa de OV7 contó que se lo daba su mamá cuando ella era niña y tenía que aliviarse del dolor de garganta.

4. Té de cebolla

Se lee fuerte y lo es, pero tiene una gran efectividad. Si lo bebes unas 2 veces a la semana, tu sistema inmunológico estará listo para combatir cualquier mal respiratorio. Prepararlo no es tan complicado, cuando sigues la receta.

5. Té de limón natural

Esta infusión también es de gran ayuda, porque te ayuda a expectorar y expulsar todas las bacterias. Para ello, sólo debes de hervir agua, agregar la hierba del zacate de limón y servir la bebida caliente, que puedes endulzar con miel ¡y listo! La verdad es que beberlo te calentará hasta el pecho.

