5MENTARIOS

CORDIALIDAD.-Bien arranca el gobierno de Mauricio Kuri, luego de una transición que podemos calificar como “aterciopelada” -aunque se escuche como un lugar común- Pancho Domínguez deja un estado sin deudas y en pleno desarrollo, lo que facilitará las cosas a Kuri, para continuar buscando el desarrollo a pesar de las difíciles condiciones que le ha impuesto al país la pandemia y las difíciles condiciones económicas por las que atraviesa el país, pese a lo cual, Querétaro se encuentra en condiciones relativamente mejores que muchos estados en el país (1)

PRUEBA. – Aún con las buenas condiciones de la transición, Kuri tuvo que enfrentar de inmediato, una situación de emergencia que impuso las atípicas lluvias que se precipitaron en el estado, principalmente en Tequisquiapan y San Juan del Rio (2)

SENSIBILIDAD.- Ante este desastre, que obligó a declarar en estado de emergencia a Querétaro, lo que no ocurría en décadas y a diferencia de la actitud que ha tenido el presidente en otros estados como el Huracán Grace, sobre todo en Veracruz, Mauricio canceló su agenda que tenía previsto asistir a la toma de posesión de varias presidencias municipales, para hacerse presente en las zonas afectadas y coordinar personalmente de la coordinación y la estrategia de atención y buscar paralelamente los recursos para apoyar a los damnificados (3)

MESURA. -Al margen de estos desastres, en lo político, Kuri apunta a llevar una cordial relación con la federación, lo que motivó que incluso el presidente, hiciera referencia a Querétaro y a su gobernador, lo que no es muy usual. En buenos términos, también llama la atención que, un periodista marcadamente proamlo y anti panista como Álvaro Delgado, se refiera en buenos términos de Kuri, mencionándolo hasta como posible aspirante a la presidencia de la República, igual lo hizo con la también recién estrenada gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos (4)

RECESO. -A su vez, Pancho Domínguez, que se declaró satisfecho con lo alcanzado y afirmar que “no le haré mosca a Kuri”, abre un receso. Ya había dicho antes que no iría a la competencia por la elección a la dirigencia nacional del PAN, ya que lo tienen prácticamente secuestrado Marko Cortés con el respaldo de Ricardo Anaya y verdaderamente no había condiciones democráticas, por las condiciones que establecieron para competir, Pancho lo advirtió con claridad, pero eso no quita que más temprano que tarde, volvamos a saber de él en la actividad política y podría ser, incluso en pareja cercana de Margarita Zavala y Felipe Calderón. (5)

