5MENTARIOS

ATAQUES.- Los constantes ataques de López Obrador a la Universidad Nacional Autónoma de México y con ello a todas las universidades públicas del país, pondrá sobre la palestra, no sólo la discusión, si no que removerá a la sociedad y la puede poner al filo de una gran movilización social, condición que no ha medido adecuadamente el Inquilino de Palacio y puede ser un factor que acelerará su derrumbe y pondrá más en evidencia sus errores y la mediocridad de su gobierno (1)

PARO.- A la estigmatización y adjetivos que le ha endilgado a la UNAM, sin razón alguna, ya se dieron algunas respuestas, declaraciones que se antojan un tanto tibias para la magnitud de los ataques del Inquilino de Palacio, pero paulatinamente la reacción va creciendo y una primera medida es el anuncio de un paro de labores por 48 horas el próximo 4 y 5 de noviembre, éste, es sólo el primer paso (2)

AUTONOMMÍAS.- Como parte de las reacciones, ya quedó claro que los universitarios, no permitirán que se meta con las universidades, que intente controlarlas o tratar de influir en su idea de que la “UNAM DEBE REFORMARSE”, ignorando que la institución no dará un paso atrás en lo que es su esencia, la Autonomía, la Libertad de Cátedra y la Universalidad de Pensamiento (3)

EXIGENCIAS.- La coyuntura ha generado a la vez, que se toque el tema de los recursos, los cuales el presidente ha reducido drásticamente desde su llegada al poder, demostrando su animadversión a todo lo que signifique el desarrollo del pensamiento, la inteligencia, la ciencia, la tecnología y la educación. Su corta mente, no le da para más (4)

REFORMARSE.- Su afirmación de que la Universidad debe Reformarse, está totalmente fuera de lugar, no tiene la autoridad moral para decirlo, mucho menos para hacerlo, si su propósito es convertir a las universidades en cotos de los morenistas, serán los propios universitarios los que le den la respuesta en la medida misma en la que aberrantemente quiere apoderarse de nuestras instituciones de educación superior. Lo veremos (5)

