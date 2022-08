A la comunidad de personas Repartidoras y Conductoras en plataformas digitales

* ¡Alerta! El modo de vida de #Repartidores y #Conductores está en riesgo

* Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos anuncian que presentarán su iniciativa sobre plataformas digitales.

*Buscará junto con Nosotrxs y aliados un parlamento abierto para la discusión de las ideas realmente necesarias.

*Es un documento que será de avanzada y buscará sumar aliados.

*No buscan un piso mínimo de derechos, sino los derechos fundamentales que este trabajo requiere.

*La iniciativa no es un albazo, es una iniciativa que busca consensos y derechos para los trabajadores en plataformas.

*Este es la punta de lanza para que la comunidad de Repartidoras y Repartidores, Conductoras y Conductoras sepan que nuestros intereses son legítimos y en apoyo a quienes laboramos en plataformas.

El modo de vida de conductores y repartidores de aplicación está en riesgo por un contubernio entre grupos sindicales y la Secretaría de Trabajo.

El viernes 26 de agosto se reunieron grupos parasindicales con la STPS para meternos a los repas y conductores de aplicaciones en una regulación laboral de tipo sindical. Para considerarnos GodinezDelReparto y ChoferGodin por aplicaciones.

Estos grupos no tienen representatividad y solo buscan ganar dinero a costa de cuotas sindicales que los repartidores y conductores tendríamos que pagar. No se escucha a los cerca de 5 millones de repas y conductores de México. Solo a grupos que quieren beneficiarse a nuestra cosa, poniéndose de tapete para el gobierno.

La lucha de NURM es otra. Siempre por las cosas que en verdad necesitamos los repas y conductores: trato digno; no discriminación en restaurantes, edificios y centros comerciales; acceso a baños y áreas de descanso; seguridad y apoyo ante accidentes; promoción de la seguridad vial; justicia ante compañeros asesinados por la delincuencia y por conductores imprudentes; justicia ante desactivaciones; etc.

Los repas necesitamos mantener un modelo flexible que nos permita trabajar a las horas que queramos, en donde queramos y para tantas plataformas como queramos. La alianza que están formando grupos sindicales, grupos violentos y la STPS acabaría con todo ello.

Incluso es posible que termine con la viabilidad del modelo de plataformas y no solo nos convirtamos en empleados godinez, sino que perdamos del todo las oportunidades de trabajo que hoy tenemos. Tenemos mucho que exigirle a las plataformas, pero no podemos quebrarlas. Ahí perdemos todos.

La cosa es grave. Es seria. Tenemos que evitar que la STPS consume una reforma que nos deje en la calle o nos someta a sindicatos, horarios fijos y patrones. Los repas somos libres. Queremos seguir siendo libres.