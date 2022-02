A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO JUCHITECO

Es bien sabido, por toda la región del Istmo y el Estado de Oaxaca, que Juchitán se ha convertido en un territorio sin ley, un territorio de horror, un territorio sin futuro.

Es un secreto a voces, que la administración municipal de Juchitán no solo está secuestrada por diversos grupos políticos, o asociaciones de izquierda radical, sino también, se encuentra bajo las sombras de todos los grupos mafiosos y delincuenciales, habidos y por haber.

La seguridad pública, la paz social y la gobernabilidad de ese municipio, hace tiempo dejó de existir. Absolutamente todos estamos consientes y conocemos la situación actual por la qué transita esa ciudad, pero absolutamente nadie se había atrevido a levantar la voz. Hace muchos años que Juchitán se encuentra secuestrada. Pero ayer, gracias a la valentía, coraje y sentido de justicia del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, podemos documentarnos de la verdadera situación. Es algo inédito, gobiernos anteriores no habían pronunciado algo al respecto. ¿Acaso será que también se encontraban coludidos? ¿Tenían miedo? ¿Qué intereses había de por medio?

Pero de algo estamos seguros; Oaxaca ya no quiere más de lo mismo. Hoy Oaxaca ya alza la voz, y lo hace a través de su representante del ejecutivo estatal; Alejandro Murat marca un hito en la política oaxaqueña al denunciar públicamente los actos aberrantes y mezquinos que transcurren en Juchitán.

Hoy, los gobernantes de ese municipio Istmeño se sorprenden al ser señalados. ¡Cuanta hipocresía, cuánta vergüenza, cuando cinismo!

Lamentablemente, la situación del municipio no cambiará si se sigue controlando a los líderes y mafiosos que controlan a muchos sectores de la población. Solo unos cuantos se benefician a costa de la mayoría de sus habitantes. Los engañan con unos cuantos apoyos; “frijol con gorgojo” como diría su mesías.

Pero ya les llegará su tiempo a cada uno de los que hoy se excusan y ofenden. La historia los pondrá a cada uno en su lugar. Hoy, por su parte, Alejandro Murat Hinojosa, ha comenzado a dejar plasmada en la historia del Estado, un parteaguas. Con esto, se demuestra que Oaxaca no va a seguir tolerando injusticias, Oaxaca no seguirá tolerando actos ilícitos, Oaxaca por fin abre los ojos.

Afortunadamente, Oaxaca está creciendo y saliendo del yugo opresor, que gobiernos anteriores lo tenían sometido. Es bien sabido, de la excelente relación y coordinación entre el ente federal y el estatal. Sin ese esfuerzo conjunto, Oaxaca no mostraría los resultados positivos con que hoy en día cuenta. Pero cabe aclarar, que esos resultados se vienen forjando desde el año 2016 en que se asumió el control del gobierno estatal actual, y a su vez, que el ejecutivo federal estaba representado por otro personaje, anterior al actual. Entonces, no se llenen la boca diciendo que esto es gracias a su mesías, esto también es producto del trabajo histórico y coordinado con anteriores administraciones federales. Pero lo más importante, es gracias al Gobernador actual, porque sin su trabajo, esfuerzo y dedicación, el ejercicio debido en tiempo y forma de los recursos públicos, no se verían materializados, y por ende, no tendríamos los resultados históricos registrados por entidades como el INEGI, el CONEVAL, entre otros.

Disculpa pública es lo que merece el municipio Juchiteco, por el abandono y miseria en que lo tienen sumido. Si de verdad tuvieran el amor que dicen pregonar, se harían un lado, y trabajarían como debe ser, y no viviendo del erario público y de las operaciones ilícitas y mafiosas que desempeñan con los grupos delictivos. El actual presidente juchiteco está cumpliendo su segundo trienio, y en el primero no hizo nada; para este segundo se espera lo mismo, NADA. Ah, no, sí habrá: más muertes, más asesinatos, más feminicidios…