A partir del día de Hoy, Querétaro pasa a Escenario B

El Comité Técnico para la Atención de COVID-19 determinó que la entidad transitará al Escenario B a partir del viernes 13 de agosto, con la publicación en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”, con adecuaciones acordes a la dinámica social y económica actual.

El acuerdo prevé medidas para consolidar de manera firme el distanciamiento social, así como inhibir y evitar las prácticas individuales y colectivas potencializadoras de contagio, al tiempo que permiten continuar con una dinámica económica beneficiosa para las familias de la entidad y frenar el aumento en la demanda de atención hospitalaria.

Expusieron que la tendencia es resultado de la fatiga pandémica, de la relajación social y de un falso sentimiento de seguridad por la vacuna, situación que se presenta principalmente en las y los jóvenes, lo que propicia la propagación de la enfermedad.

Los integrantes del Comité exhortaron a la ciudadanía a mantenerse al pendiente de la agenda de vacunación en el estado, y a quienes ya recibieron la vacuna en su primera o segunda dosis les recordaron que no existe el riesgo cero, y que la aplicación de la misma no evita los contagios de COVID-19, pero sí disminuye el riesgo de complicaciones graves y la hospitalización al contraer el virus.

Llamó a los jóvenes a ser cautos en sus actividades, ya que hoy son el sector de la población con más riesgo de contraer el virus SARS-CoV-2.

Los integrantes del Comité informaron que se lleva a cabo un monitoreo de manera permanente en el estado para determinar si hay condiciones para pasar a un escenario con menos restricciones o si es necesario realizar un ajuste a las medidas, de acuerdo con el comportamiento de la enfermedad y a la respuesta de la ciudadanía.

TIPO DE ACTIVIDAD / ESTABLECIMIENTO

ESCENARIO B

Industria Manufacturera, establecimientos industriales (toda la industria)

Observar los “Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020. Sin restricciones de horarios.

En oficinas en general, se deberá contar con medidor de CO2, y desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro.

Farmacias, dispensarios médicos

Abiertas de acuerdo con licencia de funcionamiento. Únicamente para la venta de medicamentos, artículos alimenticios, de higiene y primera necesidad. Los demás artículos, en caso de contar con ellos, deberán ajustarse a los horarios de los diferentes rubros enlistados. Respetando los aforos de los “Supermercados y Tiendas de Conveniencia”

Centros comerciales

Cierre a las 21:00horas, aforo de 60% de ocupación, 2 personas por familia.

Comercio en general y Prestación de servicios profesionales, incluye servicios financieros.

Cierre a las 21:00 horas con 75% de ocupación, 2 personas por familia. Contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro.

Supermercados y tiendas de conveniencia

Cierre de acuerdo con la Licencia de Funcionamiento, 50% de ocupación y hasta 2 personas por familia. Uso obligatorio de cubreboca.

Restaurantes y/o cafeterías, incluye restaurantes en viñedos.

Cierre a las 23:00 horas con 75% de ocupación, distancia entre comensales de diferentes mesas de 1.5 metros. En espacios cerrados, contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Privilegiar zonas abiertas bien ventiladas. Uso de terrazas, ventanas abiertas y ventiladores. Se recomienda que el nivel de sonido permita una conversación sin gritos, que no rebase los 65 decibeles. Colocar en un lugar visible al público (entrada) el protocolo a seguir por parte del Comité Técnico para la Atención del COVID-19, con medidas de 1 metro por 1 metro.

Centros nocturnos: casinos, cantinas y bares.

Cierre a las 24:00 horas, con 50% de ocupación. Distancia entre comensales de diferentes mesas de 1.5 metros. Se deberá observar el horario para la venta de bebidas alcohólicas. En espacios cerrados contar con medidor de CO2 y desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Privilegiar zonas abiertas bien ventiladas, uso de terrazas, ventanas abiertas y ventiladores. Se recomienda que el nivel de sonido permita una conversación sin gritos, que no rebase los 100 decibeles.

Venta de bebidas alcohólicas: en envase cerrado o para consumo en el sitio (de acuerdo con la Licencia correspondiente)

Hasta las 23:00 horas todos los días de la semana.

Hoteles y moteles

Hasta 75% de ocupación en habitaciones, 75% de aforo en espacios comunes. Salones de eventos aforo al 50%, observando lineamientos de “Eventos masivos”, En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Privilegiar espacios abiertos, con ventilación natural. Los centros de consumo deberán observar mismos aforos y horarios que los “Restaurantes y/o cafeterías” y “Centros Nocturnos”, así como la “Venta de Bebidas Alcohólicas”. Se recomienda que el nivel de sonido permita una conversación sin gritos, que no rebase los 100 decibeles.

Centros de entretenimiento: Cines, teatros, museos, galerías, academias y eventos culturales de hasta 500 localidades.

Ocupación de 50%, apertura máxima hasta las 23:00 horas. En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Distancia entre personas de 1.5 metros.

Centros religiosos: iglesias, templos, sinagogas, mezquitas, etc.

Hasta 50% de ocupación. En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Distancia entre personas de 1.5 metros.

Eventos masivos y centros recreativos: salones de eventos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias.

Eventos masivos (bodas, bautizos, XV años, etc.): Prohibición de eventos masivos y/o sociales (bodas, bautizos, fiestas, etc.) con más de 100 personas. Se limitan las reuniones privadas a que se cumpla con la sana distancia de 1.5 metros entre cada asistente, debiendo finalizar a las 23:59 horas, del día de su celebración. En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Se deberá llevar registro de todos los asistentes, incluyendo personal de servicio, y proporcionar la lista a petición de la autoridad competente. Se recomienda que el nivel de sonido permita una conversación sin gritos, que no rebase los 100 decibeles.

Eventos Masivos (reuniones de trabajo, etc.): Prohibición de reuniones de trabajo (congresos, convenciones, coloquios, pláticas, eventos cívicos) con más de 250 personas. Se limitan las reuniones privadas a que se cumpla con la sana distancia de 1.5 metros entre cada asistente, debiendo finalizar a las 23:59 horas del día de su celebración. En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Se deberá llevar registro de todos los asistentes incluyendo personal de servicio) y proporcionar la lista a petición de la autoridad competente. Se recomienda que el nivel de sonido permita una conversación sin gritos, que no rebase los 60 decibeles. Queda prohibido realizar comidas, cocteles y reuniones de networking con más de 100 personas.

Centros recreativos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias: Suspendidos.

Deportes profesionales 20% de ocupación.

Deporte amateur de contacto (futbol, basquetbol, etc.)

Suspendido hasta nueva valoración del Comité Técnico para la Atención del COVID-19.

Espacios deportivos abiertos y de natación.

Salud física (deportes al aire libre, individuales no de contacto): Ocupación al 50%, previa cita.

Natación: Ocupación al 75%, previa cita.

Gimnasios, escuelas de baile, artes marciales, centros deportivos, spa y centros de masajes

Gimnasios, escuelas de baile, artes marciales, centros deportivos: Ocupación al 30%, mantener el espacio entre personas y/o aparatos mayor a los 3 metros. En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Uso de cubreboca obligatorio. Se recomienda que el nivel de sonido permita una conversación sin gritos, que no rebase los 60 decibeles.

Spa y centros de masajes: Ocupación al 50%, previa cita. Distancia entre personas de 1.50 metros.

Peluquerías, estéticas y barberías

Ocupación al 50%, previa cita. Distancia entre personas de 1.50 metros.

Parques, plazas y espacios públicos abiertos

Salud física y emocional: Parques, plazas y espacios públicos abiertos.

Ocupación 50%. Uso obligatorio de cubreboca, con circuito de circulación.

Transporte público

Uso obligatorio de cubreboca (de preferencia usar doble cubreboca). Fomentar la ventilación, mantener ventanas abiertas. Se recomienda evitar el consumo de alimentos y bebidas, así como hablar por teléfono. Higiene en manos con productos sanitizantes.

Tours turísticos a pie por la ciudad al aire libre (Recorrido y actividades).

Aforo máximo de 20 personas más los actores, uso obligatorio de cubreboca, previa cita y llevar registro de los asistentes al recorrido. Deberán presentar dicho listado a petición de la autoridad competente.

Recorridos turísticos en el territorio estatal (Vehículos).

Aforo máximo de 50% de la capacidad del vehículo durante el traslado, uso obligatorio de cubreboca, llevar registro de los asistentes al recorrido. Deberán presentar dicho listado a petición de la autoridad competente. Se recomienda evitar el consumo de alimentos y bebidas, así como hablar por teléfono.