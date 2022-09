“A todos nos conviene” que Fuerzas Armadas apoyen en seguridad: AMLO

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador se manifestó a favor de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de ampliar las tareas de las Fueras Armadas en tareas de seguridad pública, incluso con evaluaciones periódicas.

“Estoy a favor de que cuando menos se amplíe el plazo, aunque se estén haciendo evaluaciones periódicas pero sí es importante que se amplíe el plazo porque el año que viene, en marzo del 2024, termine el plazo y y no podrían ayudar en traes de seguridad n el Ejército ni la Marina”, dijo.

“Tenemos que seguir contando con el apoyo de estos dos instituciones, y hacerlo como no se hacía antes: de manera legal, sin violentar la Constitución, porque ahora quienes se rasgan las vestiduras se les olvida que se utilizaba al Ejército en tareas de seguridad pública, incluso se uso al Ejército añ declarar la guerra sin consultar al Congreso, sin tomar en cuenta la Constitución”,. refirió

“Sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad, a todos nos conviene, no puede ser que por la politiquería, que porque les caiga mal el presidente, que no vean con buenos ojos al presidente, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país”, puntualizó.

Hace unos días, los diputados federales del PRI presentaron una propuesta de reforma a la Guardia Nacional para extender hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, límite que de acuerdo con la ley vigente vence en 2024.

El mandatario mexicano arremetió contra quienes se han manifestado en contra de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, a quienes calificó de “simuladores” y que incluso “la llevan de perder” en este tema.

“Vamos a sacar este tema de nuestras diferencias políticas y no vamos a hacer politiquerías con este tema, pero no, ahí andan”, indicó.

“La verdad es que la llevan de perder, por dos razones: primero porque la gente quiere la seguridad, necesita la seguridad, es su derecho que se les proteja y no le importa que haya pleitos ni quién es el responsable, si es el presidente municipal, los gobernadores, el presidente, si es el Poder Legislativo, el Judicial, lo que les interesa es que no les roben, no los asalte, no los secuestren, no los asesinen, eso es lo que la gente quiere”, dijo.

Con información de López-Dóriga Digital