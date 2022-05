Abraham Ancer aparece en el Top 5 del PGA Championship

El golfista mexicano Abraham Ancer se colocó este jueves empatado en la cuarto posición del segundo Major de la temporada varonil, la edición 104 del PGA Championship, al firmar una tarjeta con 67 golpes, tres abajo del par de la cancha del Southern Hills Country Club, en Tulsa, Oklahoma, EU.

Ancer marcó en su tarjeta un total de seis birdies en los hoyos 3, 5, 7, 10, 15 y 17, además de tres errores con bogeys en el 2, 11 y 16.

Abraham fue el mejor de los seis representantes latinoamericanos que participan en el field por la búsqueda del Trofeo Wanamaker.

Mientras que el también tapatío Carlos Ortiz no tuvo una buena actuación, al situarse en el casillero 150 de 156 jugadores, con una primera tarjeta con 79 golpes (+9). El jugador de Guadalajara sólo un birdie (hoyo 9), pero marcó en su tarjeta seis bogeys (5, 8, 11, 12, 16 y 18), par de doble bogeys (2 y 14).

Beauty from @Abraham_Ancer.

He gets to T2 at -3. pic.twitter.com/e8AL4zXU6V

— PGA TOUR (@PGATOUR) May 19, 2022