Acabar con negocios sucios y no infringir el T-MEC, acuerdos entre AMLO y Kerry

Energías limpias sí, negocios sucios no

El propósito del encuentro, según se anunció de manera oficial, fue para acelerar la cooperación en torno a la crisis climática, expandir la generación de energía renovable y crear un clima de inversión sólido.

Sin embargo, además de conversar sobre el cambio climático, López Obrador y Kerry ahondaron sobre la reforma eléctrica.

“Le aclaramos que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tenemos que defender a esa empresa pública”, compartió López Obrador en su conferencia matutina de este 10 de febrero.

El presidente compartió que le explicó que durante años se hizo un uso incorrecto del mercado eléctrico, beneficiando a empresas particulares e intentando debilitar a la CFE.

“El propósito era que el mercado eléctrico lo manejara solo el sector privado, que no interviniera el sector público, por eso eliminaron a la compañía eléctrica del centro (Luz y Fuerza del Centro), por eso el despido de los trabajadores. Es un plan que venía de tiempo atrás, por eso también no invirtieron en la Comisión Federal de Electricidad, fueron cerrando plantas, dejando que se convirtieran en chatarra”, planteó el presidente.

El presidente López Obrador argumentó que su gobierno busca acabar la corrupción en el sector eléctrico, pero que la aprobación de su iniciativa es una decisión que corresponderá al Congreso mexicano.