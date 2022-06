Acceder a Internet puede volverse una odisea, siempre que encontremos problemas en la contraseña.

Utilizar Internet en el hogar es una necesidad básica debido al impacto que ejerce el mundo globalizado. Para gozar de sus beneficios, es vital contar con un buen acceso a la red WiFi, evitando intermitencia. Aunque, como es de público conocimiento, no todos los servicios ofrecidos nos garantizan un correcto acceso a la red. Una de las principales trabas pasa por la clave del WiFi, ya que en miles de ocasiones no funciona. En este contexto, te diremos las principales razones para que puedas solucionarlo.

El primer error que podemos estar cometiendo al colocar la clave del WiFi y que nos figure como incorrecta es que nos estemos conectando erróneamente a otra red. Es posible que un router tenga dos contraseñas para el WiFi, ya que puede tener una para la banda de los 2,4 GHz y otra para la de los 5 GHz. En muchas ocasiones es la misma clave, pero no siempre y además es posible modificarla en cada caso. Por tanto, tal vez estés poniendo la contraseña de la banda de los 2,4 GHz, la cual funciona correctamente, pero estás conectándote a la de los 5 GHz y eso hace que aparezca el mensaje de que es incorrecta.

De acuerdo a especialistas en el mundo Internet, otra de las explicaciones radica en que tenemos una red WiFi similar y podremos estar conectándonos a esa red y no a la que corresponde. En este caso, lo que debes hacer es comprobar cuál es el nombre de la red inalámbrica que corresponde a tu router. Suele venir en una etiqueta pegada en la parte de abajo del aparato. Asegúrate de que estás conectándote a la red correcta y poné la clave del WiFi correcta.

Otra causa por la que pones la contraseñas del WiFi y no funciona es que tengas intrusos en la red. Puede que alguien haya entrado en tu router de Internet y la haya cambiado sin que lo sepas. Ha podido poner cualquier otra clave y de esta forma asegurarse de tener el control total de la conexión y evitar otros dispositivos conectados. Es por ello que deberías asegurarte de que no hay intrusos y en caso de que los hubiera, tomar medidas lo antes posible.

Además, una de las razones principales es que hayas guardado una contraseña de forma incorrecta, por lo que al intentar iniciar la red inalámbrica y le dieras a guardar la clave, pero realmente no era esa. A partir de ahí va a intentar conectarse automáticamente de ese WiFi, pero la contraseña no va a coincidir y no va a funcionar. Mientras que por último, puede que hayas anotado la clave del WiFi correctamente, pero en vez de colocar una letra en mayúscula, lo hagas en minúscula, causando un error.