Acción Nacional encabezará candidatos a la presidencia de la República y Gobierno en CDMX para 2024, en coalición con PRI y PRD

• El PAN garantiza que pueden participar todos los interesados, independientemente de si tienen o no filiación partidista, lo que deja abierta la puerta a ciudadanos.

• “Va por México” irá unido a elecciones de Coahuila y Estado de México.

• En el Legislativo se conformará un bloque entre los tres partidos y van juntos al nombramiento de consejeros del INE, magistrados del TEPJF y tribunales locales.

Tras confirmar la coalición electoral y legislativa con los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, el dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, dio a conocer que será Acción Nacional quien encabece y defina al candidato o candidata a la presidencia de la República y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Indicó que el PAN será el responsable de determinar estas candidaturas, bajo sus reglas democráticas estatutarias y garantizando la posibilidad de que participen todos los interesados, con independencia de que tengan o no alguna filiación partidista, abriendo así la posibilidad de que participe alguien que proceda de la sociedad civil.

En un pronunciamiento conjunto de las tres fuerzas políticas, el líder de Acción Nacional también aseguró que, para corregir el rumbo de México, se impulsará este “gran acuerdo de coalición” con todas las fuerzas sociales y políticas realmente opositoras, en la mayoría de las gubernaturas, alcaldías, así como para la renovación del Congreso de la Unión y los congresos locales que se consideren convenientes.

“Poniendo siempre por delante el interés superior del país, del estado y municipio en cuestión, considerando en todos los casos el posicionamiento de los diferentes aspirantes frente a la sociedad, las posibilidades de crecimiento y de triunfo, buscando siempre postular a las personas con el mejor perfil, que gocen de buen prestigio personal y solvencia moral, con capacidad de gobernar bien y que sostengan con firmeza la agenda legislativa pactada”, señaló.

El jefe nacional de los panistas informó que el pasado 10 de diciembre el Consejo Nacional del partido autorizó al Comité Ejecutivo Nacional y a su Comisión Permanente explorar y, en su caso aprobar una asociación partidista, excepto con Morena y se aprobó bajo tres premisas:

Que la coalición electoral esté vinculada con una legislativa que aplique de manera inmediata en la actual legislatura y se comprometa a una agenda común para las próximas legislaturas, tanto en Cámara de Diputados, como para el Senado.

La conformación de un bloque legislativo comprometido con el fortalecimiento democrático, el federalismo y la separación de poderes, garantizando a los partidos integrantes ejercer su derecho de veto en alguna materia y esquemas de votación abierta, pública y transparente para temas como la elección de Consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo en estos casos la ciudadanía la primera beneficiaria.

Y que la postulación de todas las candidaturas a cargos de elección popular de la coalición, sean parte de un acuerdo “integral y vinculante” en 2023 y 2024, que permitan un alto nivel de competitividad, representatividad y pluralidad en las elecciones en puerta.

Marko Cortés manifestó que para lograr este acuerdo se escuchó la voz de la sociedad mexicana, quien pidió en las calles y en redes, que los partidos se pusieran de acuerdo y construyeran juntos.

Por lo que también reafirmó la coalición “Va por México” en las elecciones del Estado de México y Coahuila, estados en donde será el PRI el responsable de definir las candidaturas.

Confió en que por el bien del país y de las diferentes entidades federativas, con una agenda pública clara, inmediata y futura, se frenará la destrucción del país y se corregirá el rumbo con estos acuerdos que trascienden a las dirigencias partidistas.

“Vamos a redignificar la investidura presidencial, hablándole con la verdad a la gente, evitando división y polarización, regresando la paz y la tranquilidad a las familias, combatiendo la violencia sin pactos con el crimen, aplicando y respetando el Estado de Derecho, restableciendo la interlocución entre la pluralidad, garantizando el diálogo y el respeto con todos los sectores de la sociedad, muy especialmente con las mujeres y los sectores más desprotegidos”, finalizó.

Al evento acudieron distintos liderazgos panistas como el presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, los coordinadores parlamentarios en San Lázaro, Jorge Romero y Senado, Julen Rementería, las diputadas federales Margarita Zavala, la senadora Josefina Vázquez Mota y el coordinador de los diputados locales, Enrique Vargas del Villar, quien recibió aplausos de los asistentes.

El ex dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, la vicecoordinadora en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, la senadora Alejandra Reynoso, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Noemí Luna, Cecilia Romero, el ex gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, el ex candidato a la gubernatura en Coahuila, Guillermo Anaya, la diputada federal y también Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN, Mariana Gómez del Campo y el diputado y secretario de Elecciones del CEN, Armando Tejeda.

Los jefes estatales Elisa Maldonado en Coahuila, Anuar Aznar en el Estado de México y Andrés Atayde de Ciudad de México.