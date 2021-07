Acerca IMSS Veracruz Sur servicio de mastografía a UMF del centro y sur del estado

Como parte de la recuperación de servicios, la Oficina de Representación en Veracruz Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acercará los mastógrafos móviles a las derechohabientes de 40 a 69 años que viven en el centro y sur del estado.

Del 12 al 16 de julio estará en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 52 en Cosoleacaque y en la UMF No. 64 en Córdoba; el 12 de julio en la Unidad No. 29 en Naranjos; 13 y 14 de julio, en la CFE de Tierra Blanca; el día 15, en la CFE de Temazcal; y el 16, en Clínica No. 31 de Temazcal.

Las derechohabientes podrán acudir al mastógrafo más cerca a su domicilio, con previa solicitud del módulo de Medicina Preventiva, para el cual no se requiere cita.

El director de la UMF No. 52, Blas David Santana Pérez, explicó que esta acción va encaminada a la detección oportuna de cáncer de mama, dirigido a las mujeres mayores de 40 años que se vayan a realizar por primera vez la mastografía o aquellas que se la hayan realizado en el 2019.

Las derechohabientes deberán presentarse aseadas sin uso de desodorante, crema, talco o perfume, a partir de las 8:00 horas y hasta las 18:00 horas. Pueden asistir aun cuando no les corresponda esa unidad.

En un periodo de 15 días los resultados de la tomografía estarán listos, en caso de haber una sospecha el personal de la UMF localizará a la derechohabiente para activar la Ruta Rosa, es decir, la enviarán con el ginecólogo u oncólogo según sea el caso de manera inmediata, para que a la brevedad inicie tratamiento.

El directivo IMSS detalló que el mastógrafo es continuamente desinfectado y el personal tiene protección personal, lo que se pide a las pacientes acudir con cubrebocas y sanitizarse las manos.