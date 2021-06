Agradece Manuel Pozo a simpatizantes y militantes el triunfo en su distrito

A ritmo de banda, cumbia y reggaetón, Manuel Pozo agradeció a simpatizantes y militantes de

Acción Nacional, estructuras operativas y ciudadanas, grupos de la sociedad civil; activistas y

operadores y su equipo en general, el triunfo avasallador registrado en las urnas este pasado 6 de

junio luego de cuatro elecciones anteriores donde el PAN no había podido ganar ese distrito en

particular; y con el que de manera contundente asegura un lugar en la curul en la siguiente

conformación de la legislatura local.

Ahí en la explanada de la delegación Carrillo Puerto donde se dieron cita cientos de personas,

Pozo Cabrera refrendó el compromiso de trabajar y respaldar lo ofrecido en campaña. “Ustedes y

yo celebramos un contrato el pasado 6 de junio al depositar su confianza en mi. Por ello, el día de

hoy es el día uno de trabajo para su servidor ya que regresaré antes de tomar posesión a cada una

de las colonias que visite en campaña. Seguimos juntos y vamos a trabajar por el bien de

Querétaro y de nuestro segundo distrito, a eso me comprometí y para eso voy a trabajar” arrancó

diciendo el hoy Diputado electo.

También, dijo sentirse orgulloso y satisfecho ya que aseguró que el esfuerzo, la tenacidad y el

compromiso con la gente tiene sus recompensas. “Ustedes y yo nos conocemos bien desde hace

ya algunos años, veo aquí caras conocidas de amigas y amigos que han venido acompañándome

en esta carrera desde el 2015 esperando el día para levantar la mano y refrendar el triunfo, por eso

les digo; que ese día ya llegó, que ese día es hoy”.

Por otro lado, reconoció y expresó su gratitud a los partidos Acción Nacional y Querétaro

Independiente, particularmente al dirigente estatal del blanquiazul Agustín Dorantes de quien dijo

confió en él, para abanderar el proyecto del partido y de la fórmula en ese distrito con una gran

voluntad política pero también, con mucha generosidad y confianza.

“Les aseguro que este gran equipo que conformamos nuestros amigos Mauricio Kuri, Luis Nava,

Nacho Loyola y su servidor, generará las mejores condiciones para darles a ustedes y a todas las

familias de este distrito, herramientas y soluciones útiles como la activación económica, la

seguridad, los presupuestos, la movilidad, la educación, el deporte y las modificaciones a la ley en

positivo para beneficio de todas y todos ustedes, por eso hoy solo les quiero decir nuevamente

gracias” reafirmó Manuel Pozo.