AKL RACING 21 POR UN BUEN RESULTADO EN QUERÉTARO

Luego de una primera fecha caótica para el joven piloto del AKL Racing 21 Kevin Salgado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, este fin de semana durante el Gran Premio IDA Y VUELTA de la Copa Notiauto, apunta para ser de gran calidad, ya que se correrá en una de las pistas favoritas del joven piloto. Kevin quien durante la fecha uno debido a una falla mecánica en su auto no pudo terminar su participación, el reto de este fin de semana significó el inicio de temporada, hecho que espera no se vuelva costumbre para Salgado. “Sin duda, esta segunda fecha será como la primera del año para mí, ya que desafortunadamente en la fecha uno no corrí debido a una falla en el motor, por lo que esta segunda fecha del año será mi parteaguas de la temporada, hecho que espero no se vuelva costumbre ya que el año pasado la primera fecha no la corrí en un TC2000 si no en un Copa 1.8, por lo que prácticamente para mí la temporada inició desde la segunda carrera”. Dijo el joven piloto. “Llego muy contento y motivado ya que correr en esta pista me gusta y creo que se me da mucho, por lo que confío en que este fin de semana podremos estar luchando dentro del top ten y de ser posible, quizá podamos colarnos al top five, ya que Querétaro es de mis favoritas y no dudo que me ayude a arrojar un buen resultado.” Comentó Salgado. Así mismo cabe destacar que el piloto de CHICAGO PNEUMATIC, HERRAMIENTAS Y CERAS, RECTIMOTORES RACING, MONSTER FIT Y DEPORTE MOTOR, éste fin de semana compartirá pista con Alberto Cruz, quien a bordo de un Astra marcado con el No. 12 hará equipo con el joven piloto esta temporada y buscará disputar el novato del año en la categoría. “Estoy muy contento de poder hacer equipo dentro de TC2000 junto a Kevin” Dijo Cruz. “Este será mi primer año dentro de la categoría y dentro de este tipo de seriales, porque vengo de los Karts donde el manejo y exigencia es diferente, así que buscaré adaptarme y aprender lo más pronto posible ya que el objetivo en esta mi primer temporada es pelear por el novato del año en la categoría”. Comentó Alberto, quien en su bólido portará la marca de INFESTISSUMAM. Sin duda alguna las metas y objetivos para los pilotos del equipo AKL Racing 21 están más que afianzadas por lo que sin duda ambos pilotos están seguros de que la mejor estrategia será hacer equipo, por lo que este fin de semana en Querétaro iniciará esta nueva faceta en la cual buscarán la mejor estrategia que los ayude a lograr sus metas. Finalmente cabe mencionar que con esta integración el equipo AKL Racing 21 inicia una nueva era, donde buscará luchar hasta la última vuelta en cada carrera dentro de la Categoría TC2000, una de las más competitivas y aguerridas de la Copa Notiauto. No te pierdas el desempeño de estos intrépidos pilotos y asiste este fin de semana al Autódromo ECOCentro de Querétaro donde podrás disfrutar de grandes emociones que tanto Kevin Salgado y Alberto Cruz buscarán brindar para todos y cada uno de sus seguidores.