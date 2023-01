AL CONCLUIR LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA ACERCA DEL CASO LA POLAR, LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC APLICARÁ LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA IMPEDIR LA REAPERTURA

La Alcaldía Cuauhtémoc exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a no dejar impune el asesinato de un comensal en el restaurante La Polar y continuar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dejó en claro que una vez que concluya la investigación de la FGJ la Alcaldía proseguirá con la aplicación de la normatividad que le corresponde e impedir que vuelva abrir este establecimiento comercial.

Asimismo, reconoció el trabajo del juez que analiza con detalle y perspectiva de derechos humanos en favor de un buen gobierno que brinda protección a su comunidad, el amparo solicitado por el propietario de La Polar quien busca la reapertura de este giro comercial, pero que ha dejado ver que no le preocupa el trato que reciben los comensales poniéndolos en riesgo de manera sistemática como quedó demostrado con los lamentables acontecimientos donde perdió la vida una persona.

Por ello, el Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc hará todo lo que esté a su alcance en el ámbito de la legalidad, para no permitir la reapertura del giro mercantil conocido como La Polar.