Aldo Fasci dejará la Secretaría de Seguridad de NL por problemas de salud

Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León anunció que será este viernes cuando se retire de su cargo debido a problemas de salud.

Se prevé que sea relevado por Gerardo Palacios, quien se desempeña como comisario de Fuerza Civil de la entidad.

Al inicio de esta semana, Fasci Zuazua se refirió sobre los problemas de salud que padece relacionados a la leucemia que le fue diagnosticada hace unos años.

En esa ocasión, adelantó que, en próximos días decidiría si deja su cargo para iniciar un tratamiento.

También adelantó que, tras someterse a unos análisis, los resultados no habían sido satisfactorios por lo que aseguró que necesitaba poner atención a la enfermedad que padece.

«No me pienso morir de leucemia, pero para eso necesito tratarme si no sí me voy a morir», expresó.