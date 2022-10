Aleida Núñez y Tania Rincón presumen sus curvas con el mismo top de corazón y se llevan todos los halagos

Tras sus respectivas publicaciones, tanto Tania Rincón como Aleida Núñez se llevaron decenas de halagos por parte de sus admiradores y ambas mostraron que son capaces de imprimirle su propio sello personal a las prendas y que no hay necesidad de competir entre ambas para ver quién luce mejor con tal o cual prenda.

Hasta ahora, Tania Rincón y Aleida Núñez no han compartido créditos en alguna producción de manera formal, sin embargo, la actriz tapatía ha estado como invitada en distintos espacios conducidos por la michoacana como “Hoy” y “La Caminera” y en ambos casos han demostrado tener muy buena química, por lo que la idea de verlas juntas en algún proyecto a futuro no resulta desagradable para los seguidores de ambas celebridades, no obstante, se desconoce cuáles son las posibilidades reales de que esto suceda pues ambas se encuentran más que ocupadas con múltiples compromisos laborales.

Actualmente, Tania Rincón tiene 35 años de edad y figura como una de las conductoras más bellas y queridas de toda la televisión mexicana, mientras que Aleida Núñez está a pocos meses de cumplir 42 años y además de brillar en teatro y televisión, también es todo un fenómeno en redes sociales gracias a su incursión en la venta de contenido exclusivo. El Heraldo