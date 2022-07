Alejandra Guzmán se mete en problemas con empresarios por no acudir a una fecha en Ensenada

La reina de corazones, Alejandra Guzmán, está en el ojo del huracán nuevamente por una posible demanda por parte de empresarios del espectáculo que aparentemente le depositaron una cantidad de dinero por uno de sus shows y este no se llevará a cabo.

La empresa Mario Juárez del estado de Baja California dio a conocer que pretende demandar a la cantante y a sus representantes por supuestamente incurrir en el delito de fraude, luego de que la cantante no se presentó a un show pactado el pasado 25 de junio.

Por esa razón los abogados de la empresa emprenderán acciones legales debido a que la cantante se quedó con el anticipo de su participación por un millón de pesos, no acudió a laborar cuando se tenía pactado y además canceló sin previo aviso, por lo que los empresarios tuvieron pérdidas millonarias por esa razón.

Se sabe que La Guzmán cobró más de un millón 200 mi pesos por un contrato de dos millones 200 mil, sin embargo, ni ella se presentó y tampoco ha querido regresar el adelanto que le dieron por la actuación que debía ofrecer en Ensenada, Baja California el pasado fin de semana.

La polémica radica en que aparentemente la empresa que la representa ShowPlay Entertainment solicitó un pago extra por dos millones de pesos más, lo que no le agradó a los empresarios debido a que con esa petición se estaba violando el acuerdo previo, razón por la que la empresa que representa a la artista, amenazó con no presentarse a la fecha pactada si no se cubría dicha cantidad.

Todo llega,todo pasa y todo cambia … apostarle al amor siempre vale la pena aunque tengamos miedo de volver a amar… ¿creen en las segundas oportunidades? #LaGuzman #VolverteAAmar #ApostarAlAMor #rockeros pic.twitter.com/F9ehJ4A6Ym — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) June 15, 2022

Demandan solución

Debido a esas condiciones, la empresa Mario Juárez, habría accedido a pagar el dinero que le pidieron, sin embargo, lejos de solucionarse el problema, lps representantes de la cantante exigieron además el pago del hotel y de funoa requerimientos especiales de la artista, sin embargo, eso al parecer ya estaba pactado desde el primer contrato.

Finalmente, los representantes de Alejandra cancelaron la presentación debido a que informaron que la cantante y actriz estaba delicada de salud y habría acudido al hospital, razón por la que no se presentó en su fecha pactada para el pasado 25 de junio.

A pesar de que aceptaron reagendar la fecha para octubre de este mismo año, y no poner mayores trabas por la falta de constancias médicas del estado de salud de la cantante, la empresa fue avisada que no habría tal fecha y que no se presentaría la estrella por supuestas irregularidades en el contrato, por esa razón, se decidió ir por la vía legal para tratar de resolver este diferendo entre los empresarios y la cantante.

El Heraldo