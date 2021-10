Alejandra Guzmán también estaría involucrada en los Pandora Papers

Alejandra Guzmán es una de las celebridades mexicanas que aparece en los filtrados Pandora Papers , que dan a conocer la riqueza oculta, evasión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero que los empresarios y figuras públicas han recurrido en los últimos 20 años. De acuerdo con el diario El país , la rockera compró un departamento de lujo en Miami, Florida, a través de una empresa fantasma con sede en las Islas Vírgenes Británicas: Frida Enterprises Corp , que fue creada en 2014 y en la cual, Guzmán figura como única accionista.

La información reveló que dicha empresa se creó ‘a través del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee ( Alcoga l)’. De acuerdo con el rotativo, el departamento tiene un valor superior al millón de dólares y una extensión de 184 metros cuadrados. El inmueble forma parte del condominio L’Excellence , ubicado en la Avenida Collins, ‘conocida durante décadas como la calle de los millonarios o Millionaires’ Row , con la Bahía de Biscayne de un lado y el océano Atlántico del otro’.

Los Pandora Papers desvelaron que cuatro años después, en 2018, Alejandra habría abierto otra empresa llamada Frida Enterprises Inc. con la que compró un penthouse en la torre residencial frente al mar Aria on the Bay , en la que hay 53 pisos y con lotes que son ofrecidos entre los 400 mil y los 10 millones de dólares. ‘La diferencia entre ambas compañías es que, en la de Islas Vírgenes Británicas, Guzmán no aparece en las versiones públicas del registro mercantil y se beneficia de una de las regulaciones fiscales más laxas del mundo’, se puede leer en el informe.

En el texto que publicó El País se explicó que el tener una sociedad offshore ‘no es ilegal’, pero en varios casos permite evadir impuestos, así como prácticas tributarias abusivas e, incluso, el lavado de dinero. Por el momento Alejandra Guzmán prefirió no responder a estos señalamientos. La investigación que dio forma a los Pandora Papers es una colaboración entre El País y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( ICIJ ), que obtuvieron más de 11.9 millones de documentos clasificados de 14 despachos legales con oficinas en todo el mundo.

El diario explica que ‘la filtración abarca cinco décadas de registros, entre la década de los 60 y el año pasado, y permite reconstruir las operaciones financieras de políticos, multimillonarios, criminales y deportistas de élite en países y territorios que suelen ser considerados paraísos fiscales’.