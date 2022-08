Alessandra Rosaldo habla sobre su maternidad junto a Eugenio Derbez: «no ha sido fácil»

Luego de su matrimonio con el comediante mexicano, ocurrido en 2012, Alessandra quedó embarazada y en 2014 le dio la bienvenida a la pequeña Aitana, por lo que se ausentó por varios años de proyectos artísticos.

“Por eso los primeros años, por lo menos los primeros cuatro años, casi no trabajé nada. Hice muy poquitas cosas, contadas y siempre alrededor de Aitana y de nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, de estar siempre cerca de ella”, explicó Rosaldo.

Ante este escenario, la intérprete de “Eternamente” aclaró que ya no tendrá más hijos con Eugenio Derbez. “[No agrandaremos la familia]. Sólo que sea con más perros, gatos, peces, canarios, pero bebés ya no (…) Ya no estoy en edad, ya nos tardamos mucho, ya”, mencionó.

Alessandra Rosaldo y sus proyectos laborales

Por otra parte, Rosaldo mencionó que en cuestiones laborales, hay aspectos positivos y negativos con relación a que Aitana ya no sea una bebé.

“Ahora es muy chistoso porque hay muchas cosas que son más fáciles, ahora que ya es mucho más grande. Pero al mismo tiempo hay otras cosas que son más difíciles. Ya no puedo estar llevándola conmigo a todas partes como antes, que era chiquita, porque ahora por la escuela ya no puede faltar tanto como antes. Ahora hay más estructura y reglas que no podemos romper tan fácilmente. Al mismo tiempo es fácil porque es una niña mucho más grande, que ya no me necesita como antes”, detalló Alessandra sobre la única hija que procreó con Derbez.

El Heraldo