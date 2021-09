Alfonso Romo vuelve a Palacio Nacional y se reúne con AMLO

Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia volvió a Palacio Nacional…. pero para una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que no se habló sobre política, aseguró el empresario en breve entrevista al salir por la puerta 8, en la calle Corregidora.

“Vine a ver al señor presidente porque nos une una relación personal de amistad”, respondió cuando se le cuestionó el motivo de la visita.

-¿Algo que nos pueda comentar? ¿Qué temas trataron? Se le insistió.

-Nada de política, un abrazo a todos, finalizó.

Alfonso Romo dejó la jefatura de la Oficina de Presidencia en el gabinete federal en diciembre de 2020; el mandatario aseguró que había acordado con el empresario regiomontano que sólo le ayudaría durante los dos primeros años en el gobierno.

A partir de su salida, el Presidente desapareció esa área dentro de la estructura del gabinete federal.

“No, ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria. Pero ya no hace falta esa oficina”, indicó el Presidente en diciembre de 2020.elfinanciero