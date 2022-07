“¿Alianzas?, por qué no; pensemos en México, pensemos en Querétaro”: Marco Álvarez Malo

“Ser priista en Querétaro sigue siendo un orgullo: no es momento de agachar la cabeza porque aquí hemos tenido gobiernos de resultados y con el trabajo de todos, de los buenos priistas, el PRI se va a fortalecer”.

Para el Partido Revolucionario Institucional PRI –en el municipio de Querétaro, en todo el estado– son tiempos de retos, de oportunidades.

Y se prepara.

Tiempo también de cambios. En algunos quince días, estarán saliendo las convocatorias para buscar las nuevas dirigencias a los 18 comités municipales.

Tiempo también de evaluaciones; de despertar orgullos, de activismo para seguir adelante.

“Ser priista en Querétaro sigue siendo un orgullo: no es momento de agachar la cabeza porque aquí hemos tenido gobiernos de resultados y con el trabajo de todos, de los buenos priistas, el PRI se va a fortalecer”.

Así habla el Lic. Marco Álvarez Malo, actual regidor del Ayuntamiento y quien ha encabezado el Comité Municipal de Querétaro por más de dos años.

¿Encomienda difícil?

“Sí, muy difícil, pero le diré que este cargo como presidente del Comité Municipal de Querétaro, es el mayor honor y el mayor privilegió que he tenido en mi partido. Es una responsabilidad en donde hay que echarle mucha suela, tocar puertas y mover voluntades”.

En ese cercano 2020, cuando se esperaba el proceso electoral del año siguiente –y el tiempo también exige– Marco se encontró con la sorpresa de que no había prácticamente Comité.

“Había priistas sí, siempre los ha habido, pero no se tenía Comité, ni estructural ni físicamente. Y nos dimos a la tarea de reconocernos, de unirnos y de escuchar a los priistas de siempre, pero también a muchos jóvenes. Y recuperamos estructuras añejas, como los Comités Delegacionales, fueron uno en cada delegación y pues, a trabajar”.

Así, se dio vida, activismo, a los 426 seccionales, “porque ahora sí tienen voz y que son los que dan vida a un partido, con diálogo, con participación y que vean a un partido que tiene vida; ellos, los militantes, son lo más valioso que tiene el PRI”.

Priista desde muy joven, ingresó a este partido hacia finales de la década pasado –1997– “pegando propaganda de quien en ese momento era nuestro candidato a gobernador, el Lic. Fernando Ortiz Arana”.

“…y es que se necesita remar todos, para avanzar, para salir adelante”.

Esto en un principio resultó retador, difícil, sobre todo cuando la clase política ya estaba en otros lugares.

¿Cómo deja al Comité Municipal del PRI, Marco Álvarez Malo?

“Creo que lo dejamos activo, con un priismo vivo”. Nos comenta que así lo sintió en la muy reciente reunión que tuvo con los integrantes del Consejo Político Municipal y que, de poco más de 200, asistieron 150. “Entonces, sí hay PRI, porque contamos. Y todos son valiosos”.

En esta presidencia del Comité, les tocó la responsabilidad de seleccionar a la candidata a la presidencia municipal de Querétaro –fue la Lic. María Alemán– “y creo que se escogió a la mujer más preparada para el cargo. Ella se preparó realmente para serlo y su participación en el Ayuntamiento de la ciudad no me deja mentir. Es participativa y una mujer valiosa”.

Pero vienen nuevos retos. El tiempo para el 2024 ya está encima ¿Cómo deja el Comité Municipal?

“Lo dejamos activo y con vida. Creo yo que hay que darle continuidad al trabajo realizado, a las cosas que funcionaron bien y que, dejemos de ir a ver a los priistas que ya no quieren estar, porque pareciera que les estamos rogando a muchas personas que fueron priistas. El PRI tiene las puertas muy abiertas para permitir entrar a todos los queretanos que quieran, pero también para que se salgan aquellos que ya no quieran estar”.

Dijo, sin embargo, que le ha asombrado el número de jóvenes que se están acercando al partido. “Y con ellos vamos a trabajar. Vamos a formar nuevos cuadros, a capacitarlos para que hagan política no solo por redes sociales, sino que también lo hagan en el trato personal. El PRI sigue siendo un partido popular. Y eso no se nos olvida, hay que ir a las colonias y a las comunidades”.

Y aborda también el tema de la convocatoria, que viene abierta para que se registre quien quiera. Se dará una semana para los registros y tiempo para hacer campaña. “Es hora también que quien aspira a un cargo, que vaya y toque a las puertas del priismo, que se comprometa con ellos. No es tiempo de escondernos sino de salir de nuevo a dar la batalla por el PRI”.

¿Y de las alianzas con otros partidos, que nos dice?

“Las alianzas a mi no me gustaban, pero ahora se hacen por necesidad. Y es que lo que está pasando en el gobierno federal, es un retroceso de cien años en términos de no saber de políticas públicas, pero, particularmente, en el tema de corrupción y de inseguridad. Me parece que los gobiernos de Morena son, sin duda, lo peor que le puede pasar a México. Así tenemos que juntarnos para detenerlos, pensando sobre todo en este país; aunque nos cueste trabajando, hoy es México, es Querétaro lo que importa”.

¿Priista siempre?

“Claro, priista siempre”.