Alma Ibarra, boxeadora que pidió piedad se retira del boxeo y explica por qué

Durante las últimas horas la boxeadora mexicana, Alma Ibarra, anunció oficialmente su retiro del boxeo profesional. Dicha noticia fue publicada tan solo unos días después de que la pugilista fuera tendencia en el mundo de las redes sociales después de negarse a continuar un combate contra su rival, la norteamericana Jessica McCaskill.

La función tuvo cita en la ciudad de San Antonio, Texas. Aquí, la mexicana y la estadunidense midieron fuerzas en el ring y, después de un arduo dominio de la que partía como local, Alma Ibarra tomó la decisión de ya no continuar la pelea, pues estaba consciente de que, de hacerlo, su vida podría correr peligro.

El anuncio se hizo a través de su cuenta oficial de Facebook, misma en la que describió las razones específicas por las cuales decidió colgar los guantes, una noticia que consternó a sus fanáticos y que, por lógica, se volvió tendencia en los distintos medios de comunicación deportivos que existen en el país.

El anuncio se hizo a través de su cuenta oficial de Facebook, misma en la que describió las razones específicas por las cuales decidió colgar los guantes, una noticia que consternó a sus fanáticos y que, por lógica, se volvió tendencia en los distintos medios de comunicación deportivos que existen en el país.

“Es fácil criticar sin saber el trasfondo de las cosas. Desde hace seis meses entré en una depresión y me era muy difícil inclusive levantarme de la cama a entrenar y había decidido retirarme, me dejé convencer de que no era lo correcto sin buscar ayuda”, enfatizó Alma Ibarra.