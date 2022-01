Alumnos y profesores protestan en el Conacyt, mientras se debate reforma al CIDE

En la entrada del Conacyt, sobre el suelo, los manifestantes escribieron con gis «Álvarez-Buylla la ciencia no es tuya», en referencia a la directora general del consejo y las decisiones tomadas sobre el CIDE.

«Estamos cansados de que no nos escuchen nunca, que nos falten al respeto, y que ahora le tengamos que tener miedo a José Antonio Romero Tellaeche (director del CIDE), porque él de un plumazo nos puede correr. Si un comentario no le gusta de nosotros, nos corre; si de una materia que imparte un profesor no le gusta su metodología, se va, y si un trabajador no lo obedece, como ya lo ha dicho, también se va», expresó un vocero del movimiento estudiantil.

Luego del plantón, los alumnos y trabajadores bloquearon Insurgentes, a la altura del Conacyt, sosteniendo pancartas y lanzando la consigna «¡Un dictador no será mi director!».

«Esta marcha es por la dignidad y el respeto de la educación superior en México. Si permitimos que le suceda al CIDE lo que le pretenden hacer, se acaba la educación superior en México», dijo uno de los trabajadores de la institución.

Después del bloqueo, alrededor de las 10:00 horas, la comunidad del CIDE marchó hacia el monumento a Javier Barros Sierra, exrector de la UNAM, en el Parque Hundido.