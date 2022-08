¿Amazon comprará EA? Apostaría fuerte por los videojuegos y sus adaptaciones para TV

En las últimas horas ha cobrado mucha fuerza el rumor en redes sociales sobre el próximo gran paso que dará Amazon en su afán por expandirse y abarcar todos los ramos posibles de la tecnología. Si bien ya la empresa fundada por Jeff Bezos ya cuenta con una modesta división de gaming, todo parecería apuntar a que quiere incursionar más en el terreno de los videojuegos.

De acuerdo con el portal especializado Good Luck Have Fun (GLHF) y USA Today, el gigante de la tecnología anunciará en las próximas horas la compra de Electronic Arts (EA) una de las empresas desarrolladoras de videojuegos más importantes, responsable de exitosos títulos como FIFA, Apex Legends, Madden y las sagas Burnout, por mencionar solo algunos.

USA Today is reporting that Amazon is about to acquire Electronic Arts, with the deal to be announced today.https://t.co/ZP40Vg1y9k

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 26, 2022