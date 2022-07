Amazon Prime Video: Esta es la serie basada en la obra de Gabriel García Márquez | TRAILER

Hace 26 años se publicó el libro “Noticia de un secuestro”, que hablaba de la ola de violencia y corrupción que se vivía en Colombia con el auge del mercado de la droga, hoy esa historia ha inspirado la nueva serie de Amazon Prime Video que se estrenará el 12 de agosto en la plataforma y ya hay un primer vistazo.

La plataforma lanzó el tráiler de poco más de dos minutos, donde se aprecia una historia llena de suspenso que sigue el calvario de un pequeño grupo de personas, quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por narcotraficantes colombianos: Diana Turbay (Majida Issa), Maruja Pachón (Cristina Umaña), Marina Montoya, (Carmenza Gómez) y Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo). También se muestran los esfuerzos de parte de sus seres queridos para liberarlos: Alberto Villamizar (Juan Pablo Raba) Nydia Quintero (Constanza Duque).

¿Cuándo se estrena Noticia de un secuestro?

La serie llegará el 12 de agosto a más de 240 países y territorios alrededor del mundo. Fue dirigida por el director chileno Andrés Wood, conocido por su película “La buena vida”, ganadora de un premio Goya y quien también es productor ejecutivo. Entre los productores también está el propio hijo de García Márquez, el renombrado guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).