AMLCC: Es necesario reducir las brechas en la atención del Cáncer en México. Desde la recopilación de datos duros como se prometió con el postergado Registro Nacional de Cáncer hasta su atención y abasto de medicamentos.

· El Cáncer de pulmón sigue siendo la primera causa de muerte en México, seguido del de próstata, cervicouterino, de mama y de hígado con más de 83 mil defunciones.

· Los tumores hematológicos se deben atender con urgencia debido a su rápida expansión, pues en las leucemias agudas se duplica la carga tumoral 24 horas.

· En el linfoma linfoblástico agudo hay una sobrevida en el país del 32% y en el mundo es del 70%.

· La prevención del Cáncer es una tarea factible en México, su detección temprana debe ser prioritaria para lograr prevenir sus consecuencias

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer a conmemorarse el próximo 04 de febrero, la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), en conferencia de prensa, indicó la importancia de que el estado debe garantizar la atención médica y el acceso al tratamiento a la población que vive con algún tipo de Cáncer.

Mayra Galindo, Directora General de la AMLCC mencionó la importancia de disminuir las brechas en la atención del Cáncer en México, haciendo referencia al derecho constitucional a la salud y afirmó que el Estado debe asegurar el mismo acceso a la atención médica a toda la población ya que es su deber reconocer a la salud, como un bien público. Tener prestaciones de salud oportunas con los profesionales idóneos y responsables, mejorará los resultados en salud, disminuyendo la morbimortalidad por Cáncer en México y por ende los costos en salud, afirmó. La organización de la sociedad civil está comprometida en sumarse a las acciones del Estado, brindando educación para la población mexicana, enfocada en dar a conocer los diferentes tipos de Cáncer, para que la personas conozcan y puedan reconocer sus síntomas y factores de riesgo ya que detectado a tiempo, el Cáncer puede ser curable.

La AMLCC hizo un llamado a buscar un sistema de salud más justo y equitativo, con igual oportunidad de atención para todos los pacientes, ya que hoy en día la atención del Cáncer es desigual y depende de la decisión de cada institución. Existe inequidad entre la atención que recibe un paciente en el IMSS, al que recibe atención en el INSABI o en el ISSSTE. Afirmó que el presupuesto para la atención del Cáncer existe, pero se ha desviado a otros rubros y se ha descuidado la salud de los pacientes con Cáncer. Instó a las autoridades a enfocar los esfuerzos en la educación referente al Cáncer, estableciendo programas educativos a nivel primaria mencionando que debe ser considerado desde la Secretaria de Educación, incrementar el número de profesionales de la salud especializados y con distribución nacional así como garantizar el acceso a los medicamentos idóneos y más efectivos para su atención.

Por su parte el Dr. Oscar Arrieta médico oncólogo especialista del Instituto Nacional de Oncología afirmó que entre el 40 y el 50% de los cánceres son prevenibles, ya que sus causas pueden prevenirse. El tabaquismo y la obesidad entre otros factores de riego se pueden controlar. El impacto económico del Cáncer en nuestro país es muy significativo, por ello detectarlo de manera temprana es imperativo para reducir los costos de tratarlo.

El Dr. Óscar Arrieta, Coordinador de la Unidad Funcional de Oncología Torácica y Jefe del Laboratorio de Medicina Personalizada del Instituto Nacional de Cancerología de México (INCan), recalcó que el Cáncer de pulmón sigue siendo la primera causa de muerte en México, seguido del de próstata, cervicouterino, de mama y de hígado. La mortalidad por Cáncer va aumentando de manera exponencial en los países en vías de desarrollo, como en México, donde se registraron más de 83 mil defunciones. La Ciudad de México representa la entidad donde se registró el mayor número de muertes a nivel nacional, seguido de Sonora, Veracruz y Sinaloa.

“En México hace falta un Registro Nacional de Cáncer, que es sumamente importante para emprender políticas públicas a favor de la salud y que permitiría resolver los principales problemas para combatir la enfermedad como lo son: Los medicamentos de alto costo para los pacientes, falta de investigación en Cáncer, retardo en la aprobación de medicamentos donde en México tardan 2 o 4 años cuando en otros países son meses. Además, hacen falta programas para detectar e interpretar estudios de prevención como las mastografías.”

La pandemia por Covid-19 ha afectado a los pacientes con Cáncer más allá del contagio, debido a que muchos sistemas de salud se han enfocado en tratar la pandemia, dejando de lado el diagnóstico y tratamiento. Esta situación ha generado peor pronóstico para los pacientes, mayor costo de tratamiento y víctimas, por el retraso que se ha dado.

Por su parte, el Dr. Álvaro Cabrera, Onco-hematólogo, responsable de la clínica de Leucemias Agudas del Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca (HRAE), recalcó que, a pesar de la pandemia, se sigue tratando a los pacientes con Cánceres hematológicos contagiados por Covid-19, debido a que, a diferencia de los tumores sólidos, los tumores hematológicos deben atenderse con urgencia por su rápida expansión, como es el caso de las leucemias agudas donde se duplica la carga tumoral en 24 horas.

“Los cánceres hematológicos son más frecuentes de lo que se piensa, si se suman los casos de leucemia y linfomas se alcanza el cuarto lugar más frecuente en mujeres y el tercero en hombres en todo el mundo. Además de que representa el más frecuente en menores de 19 años, con el 42.6%. Comparado con Estados Unidos, en México se diagnostican menos casos de cánceres como leucemias o linfomas, pero se mueren más personas a pesar de que tienen una alta probabilidad de curación con un diagnóstico temprano y tratamiento integral.”

En México, la sobrevida a 5 años del mieloma múltiple es del 21% mientras en el resto del mundo es del 55%. En linfoma linfoblástico agudo hay una sobrevida en el país del 32% y en el mundo es del 70%, por lo que se consideran de las cifras más bajas a nivel mundial y debería considerarse como una enfermedad urgente en los centros de salud como se consideran otras enfermedades. Por ese motivo, la AMLCC tiene en marcha su campaña “Súmate a la Vida” que busca generar mayor conocimiento de la enfermedad para que las personas puedan detectarse tempranamente y salvar más vidas.

Mayra Galindo indicó que desde hace 50 años se brinda apoyo a los pacientes y se lucha para que todos los que pasan por esta enfermedad tenga un sistema de salud integral que eleve la esperanza de vida para los pacientes. Por ese motivo, se tiene la iniciativa de Código Cáncer donde se busca detectar la enfermedad en 30 días e iniciar el tratamiento en 90 días para bajar los índices de mortalidad.

La Senadora Alejandra Reynoso del Partido Acción Nacional quien estuvo presente en el evento, indicó que hay cuatro puntos en los que se debe incidir desde la política pública, mencionó la importancia de la investigación y en ese sentido dijo que el Registro Nacional de Cáncer que se aprobó en 2017 no tiene presupuesto asignado, lo que es lamentable, porque representan una inversión de salud pública y una esperanza de mejores condiciones para los pacientes. La Senadora mencionó que tener información a través de la investigación, es muy importante para tener datos que sustenten las decisiones y la prevención del Cáncer. El segundo punto que mencionó fue sobre la importancia de garantizar un presupuesto especifico pata la atención del Cáncer en México que permita brindar garantías para el tratamiento. Mencionó también que es importante rescatar el fondo de gastos catastróficos o fondo de salud para el bienestar, para que se pueda garantizar el tratamiento y la atención de los pacientes con Cáncer que serán diagnosticados en un futuro.

“El Cáncer no identifica años fiscales, el Cáncer no identifica los tiempos para la licitación, el Cáncer no identifica si es un gobierno municipal, estatal o federal. El Cáncer requiere del diagnostico, atención y el tratamiento oportuno”

Es necesario dar acceso a medicamentos, a la medicina personalizada, esto traerá menos gastos para el sistema de salud y para los pacientes. Es necesaria más infraestructura y más médicos especializados y médicos con conocimientos generales para detectar el Cáncer en primera línea, ampliar las becas para residentes, asegurar el equipamiento para el diagnostico e incrementar el número de especialistas.

También, resaltó que es necesario que la compra de medicamentos oncológicos regrese a las manos de la Secretaría de Salud y no ser un tema de la Secretaría de Hacienda.

“Los medicamentos oncológicos deben de tener un tratamiento y un proceso diferente y muy específico, y no solamente por los tiempos y la oportunidad, sino porque se pierde la oportunidad en la atención, en el suministro y distribución para los hospitales del país”

Para finalizar, Monserrat Gutiérrez quien es sobreviviente de linfoma de Hodgkin etapa 2 desde hace 7 años, indicó que lo que a un paciente le permite sobrevivir a estas enfermedades es el involucrarse en su tratamiento, conocer del padecimiento siendo parte activa de la solución. Mencionó la importancia de: Ser uno mismo la prioridad, preguntar todo lo que te genere dudas, mantener la mente ocupada, hacer ejercicio, cuidar la alimentación y vivir el proceso de la enfermedad acompañado; en su experiencia es la clave que permite tener un mejor pronóstico y convertirse en un sobreviviente de Cáncer.

Mayra Galindo enfatizo que Plan de Nacional de Cáncer debe considerarse como un tema prioritario, ya que la prevención del Cáncer puede ser una tarea factible en México que ayudaría a lograr mayor detección temprana y por ende una mayor oportunidad de prevenir sus consecuencias.