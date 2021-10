AMLO a demostrado su incapacidad para gobernar, su populismo rampante y su demagogia.

ENFOQUE

Por: Juan Álvaro Zaragoza Lomelí

Lo ocurrido el domingo pasado en Huauchinango Puebla es ya la expresión abierta de buena parte de la población al rechazo abierto que se tienen al presidente, son cada vez más frecuentes y numerosas las ocasiones en que ese pueblo bueno y sabio al que él se refirió, le está dando la espalda al darse cuenta de las mentiras que cotidianamente profiere, insultos e improperios por el incumplimiento permanente de sus promesas, del desastre que es su administración y las manifiestas crisis que en materia de educación, salud, economía, seguridad, ciencia y tecnología y prácticamente de todos los ámbitos le están resultando un desastre, incluso hasta en sus muy cacareados programas sociales que ya salió a la luz, la insuficiencia para resolver la pobreza al crecer en su período en 4 millones de pobres más y la corrupción que impera en los operadores de los mismos.

Seguramente en su anunciado mitin para el próximo 20 de noviembre, llenando el zócalo, en donde apretadamente le caben 130 mil personas, tratará de hacer borrar, las muchas manifestaciones en contra que recibe en cada una de sus giras y donde se pare, ya fue incluso prácticamente secuestrado por mas de 2 horas en Oaxaca, por gente que tiene reclamos por su incumplimiento y sus mentiras, donde queda claro que su no mentir, no robar y no traicionar es falacia pura, imprecisiones o verdades a medias de este gobierno que nada tiene de transformación y mucho de retroceso,

Retroceso sin precedente representará de ser aprobada, su iniciativa sobre energía, de aprobarse, significará regresar medio siglo y frenar el desarrollo del país. Será la prueba de fuego, para la oposición.

Otro de los acontecimientos recientes, la cobardía exhibida ante la negativa de acudir al senado para la ceremonia de la entrega de la presea Belisario Domínguez,

La infantil excusa de exponerse a que le falten el respeto a la investidura presidencial, no alcanza a tapar el miedo de enfrentar a Lily Téllez.

Ahora, con el escándalo de Pandora Papers, sale a la luz, la podredumbre, la corrupción de políticos, de anteriores y actuales, empresarios, que también los hay y muchos.

En el texto que ahora conocemos, se señalan directamente a Enrique Peña Nieto, a quien López Obrador no ha querido hacerle nada, lo que puede evidenciar ese trato del que les he hablado, lo que significaría un acto de traición a la patria de ambos, por la manipulación que hicieron de las elecciones de junio del 2018.

También hay nombres de gente muy cercana a López Obrador y recordemos que el estilo de López es siempre, echar culpas a otros o utilizar a terceros, como lo demuestran los casos de sus hermanos Pío y Martín.

Ahí, salen otros nombres como el de la esposa de Barlett, Sherer, Guardiano y Arganis.

Día a día, a medida que avanza su gobierno, se hace más evidente lo que por años he expuesto en este espacio, su incapacidad para gobernar, su populismo rampante y su demagogia.

No tardará mucho tiempo en que queden de manifiesto esos errores y excesos, sólo es cuestión de tiempo pues el país, de manera alguna, no podrá aguantar 3 años más ante tanta ineptitud, que lleva al país al precipicio.

La ciudadanía esta despertando, reconsiderando su gran error, esperemos estar aún a tiempo, de rescatar al país.

No puedo dejar de paso, aunque sea brevemente, el proceso de transición, el término del mandato de Francisco Domínguez, satisfecho por lo hecho, independientemente de que de “Pancho”, como le gusta que le digan, habremos de saber mas de él, pues en política, aún le queda mucho por hacer.

Habré de destacar que Kuri, empieza con una dura prueba, con las terribles inundaciones que padecemos y hay buenos augurios en cuanto a sus políticas económicas, donde inmediato anuncia inversiones multimillonarias en dólares y la clara advertencia contra la delincuencia al decir que las calles de Querétaro, son para los queretanos y que ya se están tardando en irse.

De cumplir esas premisas Querétaro seguirá avanzando, lo veremos en el día a día.

