AMLO da línea a radiodifusoras de la CDMX para que moderen su discurso contra el gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado este jueves a las radiodifusoras de la Ciudad de México a moderar su discurso en contra del gobierno que encabeza.

“Aprovecho para hacer un llamado a radiodifusores, en especial de la Ciudad de México, están completamente ladeados, nada más están de un lado, no hay equilibrio, todas las estaciones de radio en contra de nosotros (…) Muy fraternamente, una revisión, porque no hay ningún contrapeso, todo es en contra”, expresó durante su conferencia matutina.

El mandatario lamentó que ningún conductor de radio defienda o argumente a favor del gobierno federal.

“Un desequilibrio total, no hay objetividad, no hay profesionalismo, son completamente tendenciosos. A lo mejor los dueños no lo saben, nos sucede como cuando ordenan los represores que un policía le dé un macanazo a uno y el policía le da tres. A lo mejor están dando la orden: aprieten. Y es aprieten, pero no ahorquen y estos están ya ahora desatados”, aseguró el mandatario.latinus