AMLO niega vínculo de empresa chocolatera de sus hijos con programa Sembrando Vida

En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó la información de un reportaje publicado en varios medios, entre ellos la revista Revista Proceso y la periodista Carmen Aristegui, en el que se señala un presunto vínculo entre la empresa “Rocío Chocolate”, propiedad de uno de sus hijos, con el programa Sembrando Vida.

“El Proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje, sí, pero ellos dos en especial, sobre un terreno que tienen mis hijos heredados, esos terrenos desde que vivía su mamá, es una herencia familiar, hicieron toda en una investigación mentirosa para buscar mancharnos, con la máxima del hampa del periodismo que cuando la calumnia cuando no mancha tizna”, afirma.

Nada más aclarar que no es cierto lo que están planteando en su reportaje y también aclarar que el Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento, ellos dicen que porque son independientes y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. AMLO Presidente de México

En las instalaciones de la 28 Zona Militar en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, manifestó que hacía la aclaración de esos medios presuntamente que respaldan a su gobierno para evitar confusiones.

“Se piensa que estos medios seudo objetivos, seudo progresistas, seudo independientes, tienen vinculación con nosotros y no, ellos están haciendo su trabajo pero no tenemos identificación, no hay simpatías, Carmen Aristegui escribe en Reforma y pertenece al grupo que apoya al bloque conservador”, criticó.

En la conferencia mañanera, hizo un reconocimiento al reportero del periódico Reforma, medio al que ha señalado como opositor a su gobierno y vocero del conservadurismo.

“Una, hacerte un reconocimiento a ti por la forma en que formulas tus preguntas, con respeto, aun representando a un medio que es hostil a nosotros. Tú eres una gente muy respetuosa y yo te quiero agradecer eso. A lo mejor te voy a hacer daño, pero de veras que me dan ganas de abrazarte, de veras”, dijo.

También mostró la encuesta de otro medio al que ha considerado opositor, el periódico El Universal, cuya encuesta de la semana pasada indica que repuntó su aprobación al pasar de 62 a 68 por ciento.

“Vamos a presumir, vamos a tirar aceite. Dicen que hay polarización, no es así, porque polarización es 50 y 50”, señaló mientras pidió que en la pantalla se mostrara el ejercicio de opinión.

“Van a ver lo que dice El Universal, no estoy hablando de La Jornada”, acotó.