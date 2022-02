AMLO pide al Inai investigar riqueza de Loret de Mola y familiares

El presidente señaló que si el Inai sostiene que es incompetente para hacer este tipo de acción, pidió que le informen si puede él revelar facturas sobre los ingresos que ha percibido Loret de Mola.

“También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo como ciudadano ejerciendo mi derecho a la libertad de información dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la información que me hicieron llegar los ciudadanos”, afirmó.

Aunque el presidente López Obrador cita su derecho a la libertad de información, la competencia del Inai se refiere a que cualquier ciudadano pueda obtener información pública de “cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad”, es decir que los sujetos obligados entreguen la información pública solicitada por los particulares.

Por su parte, el Consejo Consultivo del Inai llamó al Instituto a iniciar procedimientos de oficio para garantizar el derecho a la protección de datos personas en el caso del periodista Loret de Mola y cualquier otro similar, así como a adoptar medidas cautelares y de apremio «ante un daño inminente o irreparable en materia de privacidad» por la difusión de la información.

López Obrador afirmó que su petición no es un asunto personal, sino que se trata de purificar la vida pública de México.

“No es un asunto menor ni personal que pueda solventarse con argumentos legaloides sino parte del esfuerzo por purificar la vida pública de México de todos mediante la verdad, la transparencia y la abolición de los privilegios”, destacó.

El presidente argumentó que Carlos Loret de Mola se ha dedicado a calumniarlo con el propósito de afectar su autoridad moral y de frenar su proyecto de transformación.