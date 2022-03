AMLO pidió a Quirino Ordaz respetar al rey de España y no meterse en asuntos partidistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para mejorar las relaciones con España recomendó al embajador de México en ese país, Quirino Ordaz, respetar al presidente y al rey, así como no involucrarse en asuntos partidistas. En la conferencia mañanera, reiteró que la pausa propuesta por su gobierno en las relaciones diplomáticas con España no significan una ruptura, porque el país europeo es el segundo con más inversiones en México y se continuará apoyando a los empresarios, siempre que actúen con ética y no apuesten a la corrupción y el influyentismo.

“Ahora con el embajador Quirino, vino a verme, platicamos sobre cómo podía mejorarse la relación con el gobierno español. La recomendación es que actuemos con respeto al presidente de España, al rey, que no se meta en cuestiones partidistas de España.

Tenemos muy buenos amigos allá”, agregó. En tanto, aseguró que la pausa servirá a México para que se entienda que México es un país libre y soberano y dejen de actuar “como acomplejados”, pensando que se debe rendir pleitesía a otras naciones.

Asimismo, remarcó que las autoridades españolas deben entender durante este periodo que ya no se pueden cometer abusos. “Esto no significa ruptura, no es que no haya relaciones con España, es el segundo país con inversiones en México y lo va a seguir siendo. Los empresarios van a tener apoyo y respeto del gobierno nuestro, si hay un comportamiento ético, si no se apuesta al influyentismo y la corrupción. “Ahora hablando que en las mañaneras se trata el asunto de España, ¿quiénes promueven el acuerdo en contra nuestra por el asesinato de periodistas? Los promotores principales son españoles de Vox y del partido popular”, acusó.milenio