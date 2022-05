AMLO pone en duda participación en Cumbre de las Américas; “queremos que se invite a todos”

El presidente López Obrador afirmó que si se excluye a países de la Cumbre de las América, iría a Los Ángeles una representación en su nombre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ” todavía no se resuelve” su asistencia en la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, en junio próximo.

En la conferencia matutina llevada acabo en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que su Gobierno planteó a su homólogo estadounidense Joe Biden, para que invite a todos los países del hemisferio “y no se excluya a nadie” En caso de que esto no ocurra mandaría una representación del Gobierno mexicano.

Todavía no se resuelve sobre la participación en la Cumbre de los Ángeles porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos a unidad de toda América, y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos”, explicó

“Estamos por resolver sobre este asunto. Llevamos muy buena relación con el Gobierno del presidente Biden y queremos que se invite a todos, esa es la postura de México. No vamos todavía a decidir cuál va a ser nuestra postura, pero estamos convenciendo, persuadiendo de que debemos unirnos todos”, declaró.

Si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. No quiero que continúe la misma política en América, quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos”, afirmó.