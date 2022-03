AMLO prevé que trayecto de Palacio al AIFA sea de 40 minutos; descarta dormir en hotel

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya no dormirá en el hotel del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) previo a su inauguración, por lo que saldrá muy temprano de Palacio Nacional rumbo a la terminal aérea para el evento, trayecto en el que estimó va a tardar 40 minutos. En la conferencia mañanera, dijo que se va a dormir a levantar a las 04:00 horas y partirá rumbo a la reunión de seguridad en el AIFA alrededor de las cinco de la mañana para estar allá a las seis.

“Me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto. Media hora o 40 minutos, me voy a ir a las cuatro de la mañana. A las cuatro me voy a levantar, me voy a ir como a las cinco, tengo que estar a las seis allá.

Allá nos vamos a ver a las siete y yo voy a estar a las seis en la reunión de seguridad”, comentó. El jefe del Ejecutivo federal agregó que decidió no dormir en el hotel que está en el AIFA porque todavía no cuenta con la certificación de operación, “y no quiero verme influyente”.

“Está terminado el hotel, lo que pasa es que está terminada una certificación y dije: ‘no, no’”, agregó. Para el acto protocolario de inauguración, el Presidente informó que no tomará la palabra y únicamente hablarán la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; y el general Ricardo Vallejo, del agrupamiento de ingenieros de Santa Lucía, encargados de construir el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. “Voy a estar ahí y no voy a cortar ningún listón, nada. Nada más voy a acompañar, van a ir muchos invitados. Van empresarios, bueno los que son invitados y que quieran ir”, apuntó.