AMLO respaldó mi decisión de volver al Senado: Sánchez Cordero; “me voy de Segob habiendo hecho mucho”

Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó su decisión de regresar al Senado, pues “él sabía que quería escribir leyes”. En entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión, la también ministra en retiro explicó que López Obrador siempre respaldó sus decisiones como titular de Segob y por parte de él recibió el trato que merecía como integrante de su gabinete. “El Presidente es sumamente generoso conmigo, fue, no solamente amable, me respaldó en mis decisiones, yo quedé muy satisfecha con él, sabía que yo quería regresar al Senado, él sabía que yo quería escribir leyes y ahora se presentó la gran oportunidad”, indicó. Sánchez Cordero indicó que ella pidió al presidente López Obrador adelantar al jueves 26 de agosto el anuncio de su salida de Gobernación tras los rumores sobre el tema y aprovechando la visita de Adán Augusto López a la Ciudad de México, quien es su sucesor en la dependencia.

“Yo ya había platicado con el Presidente días antes. Lo que pasa es que se adelantaron los medios de comunicación, los rumores, entonces hablé con él y le dije ‘Presidente, ¿podríamos hacer ya el anuncio oficial? y me dijo ‘vengase, por favor, y lo hacemos’ antes de que tome el avión de regreso Adán Augusto”, explicó.