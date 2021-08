AMLO responde a reto de Anaya: ‘Es un chueco e hipócrita’

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este miércoles al reto lanzado por Ricardo Anaya en el que pide que los hermanos del mandatario, Pío y Martín López Obrador, tengan el mismo tratamiento para que declaren ante un juez.

“Que asuma su responsabilidad. En el caso de mis hermanos, que la autoridad competente actúe. Yo no tengo que ver con la fiscalía, ya no es el tiempo de antes, en donde el presidente le ordenaba al procurador”, dijo en la ‘mañanera’.

Además, el titular del Ejecutivo remarcó que el panista es “chueco e hipócrita” y calificó su deseo de irse al exilio, que el excandidato calificó como “persecución política”, como una marrullería.

“¿Quién lo manda a agarrar dinero? Que sirva esto de experiencia para los jóvenes”, cuestionó.

El mandatario federal agregó que sería bueno que la Fiscalía o el Poder Judicial transparente las causas del proceso en contra del excandidato panista. De lo contrario, Anaya continuará afirmando que es una persecución política de su parte, apuntó.

“Es un asunto de juzgados, son denuncias. Entonces por el debido proceso no se puede dar a conocer, pasa al juez, de repente se puede dictar orden de aprehensión y él puede decir, ‘ahí está, me están persiguiendo’. Y yo me quedo como autoritario”, comentó.

En un video publicado este miércoles, Anaya apuntó que se presentará a declarar “pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den el mismo trato”.

Los dos hermanos del presidente fueron exhibidos en videos recibiendo dinero en efectivo de David León, quien fuera titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Anaya apuntó que no existen investigaciones o acusaciones contra Pío y Martín por el destino de esos recursos.

“Con toda confianza, dinos: ¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que recibieron en esos videos en realidad era para ti?”, afirmó.

El lunes, el excandidato a la Presidencia aseguró que había recibido un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República para presentarse a declarar ante un juez el próximo jueves en el Reclusorio Norte.elfinanciero