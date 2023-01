AMLO “revela” votación para elegir presidenta de Suprema Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el recuento de los votos que llevaron a cabo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para elegir a su nueva presidenta, Norma Piña, pese a que fueron emitidos de forma secreta.

“Habían dos candidatos al final: la licenciada Piña y el licenciado (Alfredo) Gutiérrez Ortiz Mena, eran los dos, entonces, por Ortiz Mena, votó el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar; votó Loretta (Ortiz), ahí van dos que simpatizan con nosotros, que no me hicieron caso (…) El voto de la ministra Margarita (Ríos-Farjat), que también fue propuesta por nosotros y me falta uno, el voto del que fue anteriormente presidente de la Corte, (Luis María) Aguilar, más el voto del candidato, votó por él, entonces son cinco”, contó.

“Y por la licenciada Piña, tres abogados, cuatro, ayúdame Jesús (Ramírez, vocero de Presidencia): es (Javier) Laynez, (Jorge Mario) Pardo, (Alberto Pérez) Dayán y (Juan Luis) González Alcántara, cuatro y Yasmín (Esquível) 5 y el voto de la licenciada Piña, 6, así quedó, 6 a 5″, lanzó.

¿Por qué no lo dicen en los medios? ¿No les parece extraño? Por qué no informan o dan a conocer solo lo que les conviene y ahora como están en la lanzada en contra nuestra”, argumentó.

El mandatario mexicano volvió a arremeter contra la Suprema Corte, de quien apuntó que sus sentencias no han ayudado al pueblo de México y sí a los intereses económicos.

“Si de por sí la Corte está dedicada, nada más a defender intereses financieros. A ver, díganme ustedes si conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo, no hay nada, al pueblo, estoy hablando. No, al contrario, al contrario”, declaró.

Las declaraciones de López Obrador se producen después de que el pleno del Supremo mexicano eligió el lunes a Piña Hernández como la nueva y primera presidenta de la SCJN, luego de tres rondas de votación.

Norma Piña fue nombrada en 2015 como ministra de la SCJN por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y electa entonces por mayoría en el Congreso mexicano. Su carrera hasta portar la toga y luego presidir al Supremo mexicano se distingue por años de experiencia al interior del Poder Judicial.

La elección estuvo rodeada de la polémica que se desató días atrás en torno a la candidata Yasmín Esquivel, nominada por López Obrador en 2019 en medio de controversia por ser esposa de un contratista cercano al Gobierno y ahora acusada de plagiar su tesis de licenciatura. López-Dóriga Digital