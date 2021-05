AMLO reveló que pidió a Kamala Harris el expediente de un involucrado en el Caso Ayotzinapa: “No he quitado el dedo del renglón”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes reveló que en la charla que sostuvo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hace unas semanas, le solicitó un expediente relacionado con la investigación del caso Ayotzinapa. “Por eso nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa, porque también en este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud, se mintió y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad. Y no he quitado el dedo del renglón, ahora que hablé con la vicepresidenta de EEUU, le pedí… eran otros temas, pero la comisión de derechos humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa, me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadounidense un para conseguir un expediente que tienen las autoridades de EEUU, y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara”, reveló el mandatario.rt