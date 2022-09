AMLO: Ya había dicho que García Luna era el «hombre fuerte» de Calderón; lo de Sarkozy no es inédito

El presidente Andrés Manuel López Obrador se adjudicó la autoría del señalamiento de que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, “era el hombre fuerte, dije brazo derecho”, de Felipe Calderón, luego de las declaraciones del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien afirmó que el exfuncionario era “más poderoso que el presidente”.

“No es algo inédito, para que se le atribuya al expresidente de Francia, ya se había dicho aquí, tenía mucha fuerza García Luna, yo aquí lo dije, hasta puedo repetirlo: era el hombre fuerte, dije brazo derecho”, enfatizó.

El mandatario federal agregó que “lo más importante de todo es que no haya repetición, que no haya tortura, porque lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en donde se tortura”.

Expuso que, aunque no ha visto el documental “El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal”, le comentaron que “no hablan de que ya no hay tortura, porque eso les duele mucho, les cuesta trabajo aceptarlo. Por eso digo: No somos iguales, sí, porque eso se terminó”.

En el último episodio del documental, Sarkozy afirmó: “Teníamos suficiente información para establecer que el señor Luna, del que no hablaré porque está en la cárcel en los Estados Unidos, así que no necesito decir más, pero sabíamos que no era una persona muy buena.

“Sabíamos que, en este caso en particular, el presidente no podía tomar decisiones sin su ministro. Y que su ministro era, en este caso particular, más poderoso que el presidente”, señaló el exmandatario francés.

Con información de Proceso.