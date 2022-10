“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” ya tiene su primer adelanto

La próxima película de Marvel Studios tendrá al villano definitivo de la saga que terminará con dos películas de Avengers

En julio, los fanáticos de Marvel que asistieron a la Comic-Con de San Diego pudieron ver el tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania y luego más persones accedieron al mismo privilegio en la D23 Expo el mes pasado. Sin embargo, el tráiler de la tercera parte aún no se había lanzado en línea o en los cines. Aquí el primer adelanto.

Es ahora ahora que Marvel y Disney han estrenado el primer avance de la tercera entrega de Ant-Man, en el cual se puede ver el regreso de Paul Rudd y Evangeline Lilly en los papeles principales. La película también contará con el regreso de Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne y Michael Douglas como Hank Pym, e incluirá el regreso de Jonathan Majors de Loki como Kang the Conqueror.

También se reveló que Bill Murray estará en la película y el actor ha insinuado que interpretará a un villano. Kathryn Newton intervendrá como la nueva Cassie Lang, convirtiéndola en la tercera actriz en interpretar el papel.

“Terminamos de filmar a fines de noviembre y creo que, sin lugar a dudas, fue el más difícil que hemos hecho. Fue el más difícil. Fue el único que hicimos durante los bloqueos de Covid. Eso simplemente agrega una complicación tan increíble a hacer una película. Agrega mucho estrés. Hace que las cosas sean muy impersonales porque no puedes ver las caras”, dijo Lilly hace unas semanas a The Digital Fix.

Agregó: “Los sets de filmación ya son lo suficientemente impersonales, hay mucho que sucede y mucho que se debe hacer en un corto período de tiempo, y el nivel de intensidad es muy, muy alto. Así que fue una experiencia muy difícil. hacer la película con las medidas de Covid. En realidad creo que lo que hicimos, las cosas que filmamos, el material que logramos obtener, creo que podría ser el mejor hasta ahora”.

Mucho se ha hablado sobre Ant-Man and The Wasp: Quantumania, pero ahora con el avance de casi dos minutos de duración en donde se ve a los protagonistas quedándose en el Reino Cuántico, a Murray pidiendo auxilio y a Kang confrontando a Scott. Por ende, las filtraciones estaban más acertadas de lo esperado.

Scott Lang (Paul Rudd) está satisfecho consigo mismo por salvar el mundo y disfruta de su estatus de celebridad, pero su hija Cassie es absorbida por el Reino Cuántico. Scott sigue a Cassie donde finalmente se encuentra con Kang (Jonathan Majors) y este le ofrece un intercambio de favores.

Obviamente, el villano principal, quien ya estaba confirmado, será Kang, el conquistador. Por su parte, M.O.D.O.K. también estará en la trama, por lo que todo se le complicará al héroe. Una filtración del guion sugiere que todo se dará porque el personaje misterioso interpretado por Bill Murray es un habitante del Reino Cuántico. Así, cuando Lang, su hija, Cassie; Hope Van Dyne y Hank Pym terminan presos en este lugar, deberán ayudarlo. El enigmático ser les dice que Kang y M.O.D.O.K. están dominando todo en este plano, por lo que necesitan liberarse. Los héroes se ponen manos a la obra y todo se desata.

El director de Ant-Man 3 será Peyton Reed, quien repite después de encargarse de las dos entregas anteriores, en 2015 y 2018. La película será escrita por Jeff Loveness. El guionista, que también estuvo al frente de Rick y Morty, será el encargado de hacer lo propio para Avengers: Kang Dynasty.infobae