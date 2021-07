“En México no hay Tapados”; AMLO de Presidenciables

*Anticipa Monreal que no Participará en Actos Adelantados de Campaña

*Cuándo Toman Posesión Gobernadoras y Gobernadores

Argonmexico / El que se mueve, ¿Sí sale en la foto?… Aunque faltan tres años para la elección presidencial, desde ya hay sobre la mesa nombres de posibles candidatas/os de Morena para buscar suceder en 2024 a López Obrador. Incluso el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, dijo en un comunicado que, con “piso parejo”, la ciudadanía será quien elija mediante una encuesta.

“Las encuestas son, sin duda, el instrumento democrático de más peso en nuestro movimiento, dado que la fuerza de Morena está en la gente”, repuso este martes, nueve días después de que fuera el mismo Presidente de la República quien anunciara seis probables presidenciables.

Este martes, en otra mañanera de destapes, AMLO asegura que su gabinete se conforma por mujeres y hombres libres que pueden demostrar sus intenciones políticas, esto luego de que Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, aceptara que en su momento estará listo para contender para ser candidato a la Presidencia de la República.

Sin embargo, también expuso que pidió a su equipo estar concentrado en estos dos años y medio que faltan de su administración; y en su momento participarán de acuerdo con las bases del partido.

La carrera por la sucesión es un proceso adelantado, en que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, no quiere participar: “No quiero incurrir en responsabilidades jurídicas legales. No voy a anticipar ningún acto de campaña o precampaña. Tengo bastante trabajo aquí en el Congreso y voy a cuidar todo”.

Dijo que no es un error del presidente, “porque él es muy inteligente y medita muy bien las cosas antes de hacerlas”. Se dijo agradecido porque lo haya incluido entre los posibles sucesores: “soy coordinador parlamentario, quepo en esa reflexión y le agradezco al presidente, soy un poder aparte, independiente, pero obviamente mi agradecimiento y mi reconocimiento, bastaba más, una palabra del presidente siempre muy fuerte”.

El político zacatecano sostuvo que lo que hace Marcelo Ebrard (de proclamarse aspirante presidencial) “está bien. Está en su derecho a promoverse”. Para anotar que él tiene una opinión positiva sobre Ebrard Casaubon.

Previno que el país está para buscar soluciones y responder a desafíos que tienen en el Congreso: “hoy mismo en la Comisión Permanente no pudimos convocar a un periodo extraordinario, porque nos faltó un consenso mayor. En próximos días tenemos que lograr la ratificación de dos servidores públicos importantes: el Secretario de la Función Pública y el de Hacienda”.

Repuso que él no puede andar promoviéndose. “Imagínese que yo ande por los pueblos promoviéndome cuando aquí está la olla hirviendo; mejor hay que atenderla, hay que platicar con los dirigentes de partidos y hay que buscar acuerdos”.

Reiteró que no va a precipitarse, aunque recordó que, llegado el momento, estará puntual a la cita con la historia y que ya ha decidido, cuando Morena señale las reglas para participar políticamente, electoralmente, internamente, hasta entonces él se va sujetará a esas reglas y participará. Lo cual, estima, será hacia septiembre-octubre de 2023.

Su experiencia política lo hace actuar con mucha serenidad. No le gusta lo que está sucediendo, porque los gritos están generando vacíos: “la contienda precipitada o anticipada provoca, sin duda, debilidad institucional y, quizá, hasta división entre los grupos de seguidores de uno y otro”.

Hasta el momento se ha mencionado a ocho o nueve funcionarios: “imagíneselos en el campo de la acción, cada uno por su lado promoviéndose para obtener el respaldo popular en aras de lograr la contienda a candidatura presidencial”.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero se descartó de los futuristas.

Agradece la encomienda que le dio López Obrador, pero adujo que ella seguirá al frente de la Segob, en respuesta a los rumores que aseguraban presentaría su renuncia.

Dio a conocer que su último cargo como funcionaria pública será como secretaria de Gobernación, y al terminar este sexenio se retirará. “En mi caso particular, tengo la fortuna de que el presidente me invitó a ser secretaria de Gobernación. Cuando termine mi función, “aunque tenemos secretaría de Gobernación para rato, me quiero retirar. Me quiero jubilar”.

Al participar en el Foro Bases Constitucionales de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados, sostiene haber trabajado muchos años y merecer un descanso. Adelantó que esta semana es su cumpleaños 74.

De su lado, el aún coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, también rechazó tener interés en participar en la contienda por la sucesión presidencial, al exponer que su aspiración es mantenerse como parlamentario, y sacar la agenda legislativa de su partido.

“Estoy muy a gusto como coordinador parlamentario. Tengo una responsabilidad con la gente que depositó su confianza en mí, con el partido, con los militantes, simpatizantes de Morena. Lo que me ocupa es continuar para que saquemos adelante la agenda legislativa y consolidar la Cuarta Transformación. Yo no tengo otra aspiración que no sea ser un buen legislador”.

Debido a que el presidente declaró en su conferencia matutina que los coordinadores parlamentarios de Morena también tienen posibilidades de ser candidatos presidenciales, Ignacio Mier respondió que “no se siente aludido”.

En cuanto a la pugna interna que libran en el Palacio Legislativo de San Lázaro Yeidckol Polevnsky y Leonel Godoy, para ocupar la coordinación de la bancada de la LXV Legislatura, el tamaulipeco antepuso: todo el que “respira, aspira”. Calza Florsheim, pero deja huella de huarache de familia michoacana…

Tomas de posesión: El 31 de agosto, Lorena Cuéllar Cisneros (Morena) en Tlaxcala; Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (PAN), 8 de septiembre; Baja California Sur, 10 de septiembre Víctor Manuel Castro Cosío (Morena); Zacatecas, David Monreal Ávila (Morena), 12 de septiembre; Sonora, Alfonso Durazo Montaño (Morena), 13 de septiembre.

Por Campeche, Layda Sansores San Román (Morena), 16 de septiembre; San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, 16 de septiembre; Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), 19 de septiembre; Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), 1 de octubre; En Querétaro, Mauricio Kuri González (PAN), el 1 de octubre; Nuevo León, Samuel García Sepúlveda (MC), 3 de octubre.

Para Guerrero, Evelyn Salgado Pineda (Morena), 15 de octubre; Colima, Indira Vizcaíno Silva (Morena), 1 de noviembre; Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), también asumirá como gobernador el 1 de noviembre; igual que en Baja California, Marina del Pilar Ávila (Morena), toma posesión el 1 de noviembre. ¿No que no tronabas, pistolita?…

